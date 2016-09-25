Baydemir'in 20 saat Kürtçe tercümanlık yaptığı Demirtaş: Benim değil, Türk devletinin utancı

Kuzey Irak’taki 4 günlük temaslarını tamamlayan HDP heyetinde bulunan Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, 13 görüşmede 20 saat Kürtçe tercümanlık yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Kürtçe bilmediği eleştirilerine, "Evet, bu bizim için bir eksiklik olabilir. Kürtçe konuşamamam bir ayıptır, ama bu benim değil, Türk devletinin ayıbıdır" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ferit Aslan'ın haberine göre, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başkanlığındaki parti heyeti, Kuzey Irak’taki Kürt Bölgesel Yönetimi ve siyasi partiler ile görüşmeleri kapsayan 4 günlük temasları dün gece tamamladı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, bazı görüşmeler için Süleymaniye’den Erbil’e geçerken, heyetin diğer bölümü, Süleymaniye’den uçakla İstanbul ve Ankara’ya döndü. Demirtaş ve Baydemir’in Erbil’de bazı görüşmeler yaptıktan sonra Türkiye’ye döneceği belirtildi.

HDP heyetinin Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Başbakan Neçirvan Barzani, Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP), Kürdisyan Yurtsever Birliği (KYB), Goran, eski Başbakan Berham Salih, Kerkük Valisi, Bölgesel Kürt yönetimi Parlamento Başkanı ve parlamentoda bulunan ve temsil edilemeyen bütün partiler ile yaptığı toplam 13 görüşmede tercümanlık görevini HDP Şanlırufa Milletvekili Osman Baydemir yaptı.

Zaman zaman HDP’nin Erbil Temsilciliği yetkililerinin de tercümanlık için yardım ettiği Baydemir’in, 4 günde görüşmeler ve ardından katıldığı basın toplantılarında yaklaşık 20 saat tercümanlık yaptığı belirtildi.

Demirtaş: Kürtçe bilmemem devletin ayıbıdır

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kendisine yöneltilen, "Kürt partinin lideri ama Kürtçe bilmiyor" eleştirilerini Irak’taki gazetecilere değerlendirdi. Demirtaş, kendisinin Zaza olduğunu ve Kürtçe’nin bir lehçesi olan ’Zazaca’ bildiğini, annesinin, babasının ve kardeşlerinin de bu dili konuştuklarını söyledi. Kürtçe’nin diğer lehçeleri Kurmanci ve Soranice’yi de anladığını, kısmen de konuşabildiğini ancak, siyasal değerlendirme yapmada zorlandığını belirten Demirtaş, şöyle konuştu:

"Ben Zazayım, Zazaca biliyorum. Kürtçe ve Soranice’yi de biliyorum. Ama siyasal değerlendirme yapmada zorlanıyorum. Bundan dolayı Türkçe değerlendirme yapıyorum. Evet, bu bir ayıptır. Ama, bu benim değil, Türk devletinin ayıbıdır. Onların asimilasyon politikalarının ayıbıdır. Ana dilimde her şeyi konuşmayı çok isterim. Zazaca, Kurmanci, Sorani ve diğer lehçelerde. Bu bizim için bir eksiklik olabilir. Ama bizim için bir utanç değildir, bu onların utancıdır."