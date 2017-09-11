Baydemir'den 'ikinci Roboski' benzetmesi

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından vurulanların siviller olduğunu iddia ederek, yaşananları \'ikinci bir Roboski\' diye yorumladı.

HDP Sözcüsü Baydemir, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz 31 Ağustos\'ta Hakkari\'nin Oğul Köyü\'nde bulunan Karineş Çeşmesi bölgesinde SİHA tarafından vurulan 4 kişiden 1\'inin öldüğünü anımsatarak, bu kişilerin teröristlerle iş birliği içinde olmadığını iddia etti. SİHA olayını \'Roboski\' olarak değerlendiren Baydemir, şunları söyledi:

\"Bayramın ikinci günü maalesef ikinci bir Roboski vakasını yaşadık. Mehmet Temel hayatını kaybetti. İbrahim Sak, İsmail Aydın, Musa Tarhan da yaralandı. Mehmet Temel 35 yaşında, evli ve 3 çocuk babasıydı. Hangi insaf masum insanları işbirlikçi terörist olarak damgalıyor. Hukukta işbirlikçi diye bir suç yoktur. O gün kontrol noktasından geçtiler ve piknik alanına gittiler. Kimlerine, GBT\'lerine bakıldı. Eğer öyle bir şey vardıysa neden gözaltına alınmadı. AKP Genel Başkanı \'Nerede o siviller\' diye soruyor. Mehmet Temel evliyi, ekmeğinin peşinden koşuyordu ve şimdi mezarda. Bir devletin meşruluğu onun tabi olduğu hukuktur. Eğer sen kendi hukukunu çiğnersen, yok sayarsan, öldürdüğün her sivili olduğundan farklı gösterirsen suç örgütünden ne farkın kalır. Lafı eveleme gevelemenin gereği yoktur. Bir devletin meşruluğu onun tabi olduğu hukuktur. Sen kendi hukukunu yok sayarsan öldürdüğün her sivili olduğundan farklı gösterirsen ne farkın kalır suç örgütünden. 30 yıldır Kürt sorunu ölme, öldürme, savaş, silah, çatışmayla çözülmedi bir 30 yıl daha çözülmeyecek. Çünkü kazananlarda var. Silah tüccarları kazanır. Bir Kürt sivil hayatını yitirir Bayraktar Holding para kazanır bu kadar basit\"

\"MECLİS\'TE SİVİL ÖLÜMLERİNİ ARAŞTIRACAK KOMİSYON KURALIM\"

Mehmet Temel\'in ailesiyle birlikte olduğu fotoğrafı gösteren HDP Sözcüsü Baydemir, şöyle devam etti:

\"Sizin terörist dediğiniz Mehmet Temel\'in olay mahallinde çekilen fotoğrafları. Allahtan korkun peygamberden utanın. Söz konusu piknik alanında çekilen fotoğraflar. Çağrıda bulunuyoruz; gel beraber gidelim ailesini ziyaret edelim köylülerle görüşelim bu insan kimdi bunlar kimlerdir. HDP olarak çağrıda bulunuyoruz: Gelin Meclis\'te araştırma komisyonu kuralım, başta bu hadise olmak üzere bütün sivil ölümlerini meclis araştırsın, ucu kime dokunuyorsa dokunsun ihmal, kusur ne varsa açığa çıkaralım\"