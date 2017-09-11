T24 LogoT24 Logo
Politika

Baydemir'den 'ikinci Roboski' benzetmesi

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından vurulanların siviller olduğunu iddia ederek, yaşananları 'ikinci bir Roboski' diye yorumladı

11 Eylül 2017 17:34

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından vurulanların siviller olduğunu iddia ederek, yaşananları \'ikinci bir Roboski\' diye yorumladı. 
HDP Sözcüsü Baydemir, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz 31 Ağustos\'ta Hakkari\'nin Oğul Köyü\'nde bulunan Karineş Çeşmesi bölgesinde SİHA tarafından vurulan 4 kişiden 1\'inin öldüğünü anımsatarak, bu kişilerin teröristlerle iş birliği içinde olmadığını iddia etti. SİHA olayını \'Roboski\' olarak değerlendiren Baydemir, şunları söyledi:
\"Bayramın ikinci günü maalesef ikinci bir Roboski vakasını yaşadık. Mehmet Temel hayatını kaybetti. İbrahim Sak, İsmail Aydın, Musa Tarhan da yaralandı. Mehmet Temel 35 yaşında, evli ve 3 çocuk babasıydı. Hangi insaf masum insanları işbirlikçi terörist olarak damgalıyor. Hukukta işbirlikçi diye bir suç yoktur. O gün kontrol noktasından geçtiler ve piknik alanına gittiler. Kimlerine, GBT\'lerine bakıldı. Eğer öyle bir şey vardıysa neden gözaltına alınmadı. AKP Genel Başkanı \'Nerede o siviller\' diye soruyor. Mehmet Temel evliyi, ekmeğinin peşinden koşuyordu ve şimdi mezarda. Bir devletin meşruluğu onun tabi olduğu hukuktur. Eğer sen kendi hukukunu çiğnersen, yok sayarsan, öldürdüğün her sivili olduğundan farklı gösterirsen suç örgütünden ne farkın kalır. Lafı eveleme gevelemenin gereği yoktur. Bir devletin meşruluğu onun tabi olduğu hukuktur. Sen kendi hukukunu yok sayarsan öldürdüğün her sivili olduğundan farklı gösterirsen ne farkın kalır suç örgütünden. 30 yıldır Kürt sorunu ölme, öldürme, savaş, silah, çatışmayla çözülmedi bir 30 yıl daha çözülmeyecek. Çünkü kazananlarda var. Silah tüccarları kazanır. Bir Kürt sivil hayatını yitirir Bayraktar Holding para kazanır bu kadar basit\"

\"MECLİS\'TE SİVİL ÖLÜMLERİNİ ARAŞTIRACAK KOMİSYON KURALIM\"
Mehmet Temel\'in ailesiyle birlikte olduğu fotoğrafı gösteren HDP Sözcüsü Baydemir, şöyle devam etti:
\"Sizin terörist dediğiniz Mehmet Temel\'in olay mahallinde çekilen fotoğrafları. Allahtan korkun peygamberden utanın. Söz konusu piknik alanında çekilen fotoğraflar. Çağrıda bulunuyoruz; gel beraber gidelim ailesini ziyaret edelim köylülerle görüşelim bu insan kimdi bunlar kimlerdir. HDP olarak çağrıda bulunuyoruz: Gelin Meclis\'te araştırma komisyonu kuralım, başta bu hadise olmak üzere bütün sivil ölümlerini meclis araştırsın, ucu kime dokunuyorsa dokunsun ihmal, kusur ne varsa açığa çıkaralım\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nursima KESKİNANKARA DHAHDP Sözcüsü Osman Baydemir SilahlıHava Aracı SİHARoboskiSözcüsü Baydemir TBMMAğustos Hakkari Oğul KöyüKarineşSİHABaydemirMehmet TemelSakAydın Musa TarhanHangiHukuktaKimlerine GBT

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24