T24 LogoT24 Logo
Politika

Baydemir: Benimle hitabete yarışamayanlar, çareyi tasfiye etmekte görüyor

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - TBMM Genel Kurulu'nda, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Osman Baydemir, "Şimdi siyaset yasaklıyım

20 Nisan 2018 13:29

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - TBMM Genel Kurulu\'nda, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP\'li Osman Baydemir, \"Şimdi siyaset yasaklıyım. Benimle hitabete yarışamayanlar, çareyi tasfiye etmekte görüyor\" dedi.
Meclis Genel Kurulu\'nda, dün, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasıyla ilgili yazı okunduktan sonra vekilliği düşürülen HDP\'li Baydemir, onur duyacağı bir karar verildiğini söyledi. Baydemir, \"Ben halkımın haklı davasının sözcüsü olmaya devam edeceğim. Karar vericilerin karnesine hiçbir zaman silinmeyecek bir sabıka bıraktılar. Bizim anlımız açık. Dün savunduğumuzu bugün ve yarın da savunmaya devam edeceğiz\" diye konuştu. Kendisiyle birlikte HDP\'li Selma Irmak\'ın da vekilliğinin düşürüldüğünü, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım\'a da ceza verildiğini belirten Baydemir, şunları söyledi: 
\"Yaşananlar, milletin iradesine zere kadar saygı duymadıklarının ifadesidir ayrıca Kürt düşmanlığıdır. Kürt\'e yol göstermektir, Kürt\'ü siyaset zemininin dışına itmektir. Şimdi siyaset yasaklıyım. Benimle hitabete yarışamayanlar, çareyi beni tasfiye etmekte görüyorlar. Başaramayacaklar; çünkü biz milyonların vicdanıyız. Biz mazlum Kürt milletinin haklı davasının sözcüleriyiz, neferiyiz ve öyle olmaya da devam edeceğiz. Özgürlük, eşitlik, adalet, onurlu barış gerçekleşinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz.\"
Osman Baydemir\'e, 2012 yılında, büyükşehir belediye başkanı olarak görev yaparken, Diyarbakır Valiliği önünde çıkan olaylarda görevli polislere karşı \'hakaret\' suçu işlediği gerekçesiyle verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'nde onanmıştı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferit ASLANDİYARBAKIR DHATBMM Genel KuruluHDP Osman BaydemirBenimleMeclis Genel KuruluHDP BaydemirBaydemirKararBizimDünKendisiyleHDP Selma IrmakHDP Mardin Milletvekili Gülser YıldırımKürtBaşaramayacaklar;Biz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24