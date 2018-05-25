Bayburt'ta, Roma dönemi askeri garnizon kalıntısı bulundu

BAYBURT, (DHA)- BAYBURT\'ta, Roma İmparatorluğu döneminde askeri garnizon olarak kullanıldığı değerlendirilen bir alan keşfedildi. Alanda yapılan yüzeysel incelemede garnizona ait duvar kalıntıları bulundu.

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri, kentte arkeolojik alan tespiti için yürüttükleri çalışma kapsamında, Gümüşhane’deki Satala Antik Kenti\'ne benzeyen 5 hektarlık arkeolojik bir alan keşfetti. Merkeze bağlı Yeniköy köyüne yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan kalıntıların yer aldığı alanda yüzey çalışması başlatıldı. İlk etapta yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir duvar, iç ve dış duvarlar, düz, orta tarafı dolgu moloz taş ve harçsız bir duvar örgüsü belirlendi. 3 metre olan duvarın kalınlığının bir savunma yapısı olduğu değerlendiriliyor. Bölgede arkeolojik kazı yapılması planlanıyor.

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, 5 hektarlık alanda Roma İmparatorluğu\'nun askeri garnizon olarak kullandığı Gümüşhane’deki Satala Antik Kenti\'ne benzeyen bir arkeolojik alan tespit ettiklerini belirterek, savunma mimari yapısı olan kanıtlarla karşılaştıklarını söyledi. Prof. Dr. Çiğdem, bölgede geniş çaplı araştırma yapmak istediklerini de ifade etti.



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