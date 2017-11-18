Bayburt Grup'a verilen ihaleler TBMM gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner yüksek rakamlı ve açık ihale usulü ile yapılması gereken kamu ihalelerinin önemli bir bölümünün “belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü” ile Bayburt Grup tarafından alındığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı.

İlhan Cihaner’in TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle :

Basında yer alan köşe yazıları ve haberlere göre, yüksek rakamlı ve açık ihale usulü ile yapılması gereken kamu ihalelerinin önemli bir bölümünün “belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü” ile Bayburt Grup tarafından alındığı iddia edilmektedir. Köşe yazılarında, bu grupla bağlantılı olduğu iddia edilen birçok şirketin ihalelerde birlikte hareket ettiği, haksız rekabet ortamı yaratarak ihaleleri kazandıkları yönünde görüşler yer almaktadır. Ayrıca bu yazılarda, Bayburt Grup ile bağlantılı olduğu iddia edilen kimi firmaların ihalelere girmek için koşulları karşılamadığı ve sunulan iş bitirme belgelerinin sahte olduğu, (Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın bu konuda soruşturma yürüttüğü) vurgulanmaktadır.

Bu bağlamda;

1. Adı geçen grup şirketlerine bu güne kadar hangi ihaleler verilmiştir? Bu ihalelerin toplam bedeli ne kadardır? Bu ihalelere başka hangi firmalar davet edilmişlerdir?

2. Adı geçen grup şirketlerinin aldığı ihalelerde, Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen ihale usullerinden hangileri uygulanmıştır?

3. Adı geçen grup şirketlerinin “belli istekliler arasında ihale usulü” ile aldıkları ihalelerde “işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirme” koşullarını sektördeki diğer firmaların önüne geçecek boyuttaki uzmanlık ve alt yapıları nelerdir? Anılan grup şirketlerinin ihale yeterlilik belgeleri mevcut mudur?

4. Pazarlık Usulü ile verilen ihalelerde Kamu İhale Kanunundaki koşulların (KİK 21. madde) varlığını (istekli çıkmaması, ivedilik, milli güvenlik, vs) kamuoyuna açıklamayı düşünüyor musunuz?

5. Anılan şirketin ihale yeterlilik belgelerinin sahte olduğu yönünde Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporları olduğu doğru mudur? Sahte yeterlilik belgesi ile ihalelere davet edilmesini nasıl açıklarsınız?

6. Bayburt Grup’a bağlı/ilişkili firmalar hangi ihalelere birlikte katılmışlardır? Bu ihalelerle ilgili Kamu İhale Kurumu ve Rekabet Kurumu herhangi bir işlem başlatmış mıdır? İhalelerden yasaklama kararı alınmış mıdır?

7. Söz konusu ihale süreçlerinde görev almış kamu görevlileri ile ilgili olarak adli/idari soruşturma açılmış mıdır?

8. Adı geçen grup şirketleriyle ilgili olarak internet medyası ve ulusal medyada ( OdaTV, Cumhuriyet vb.) daha önce haberler yapılmıştır. Bu haberlerin cumhuriyet savcılarınca suç duyurusu olarak kabul edilip resen soruşturma kabul edilmesi yasal zorunluluktur. Bu zorunluluk yerine getirilmiş midir?

9. Bayburt Grup ve bağlantılı kişilerin artık kendilerinin ayrıcalıklı ihaleler alma yanında, kamudan alınan ihalelere bir çeşit aracılık/terminal görevi yaptığı, ihale dağıttığı iddia edilmektedir. Bu iddialar soruşturulmakta mıdır?

10. Ankara Yıldız Mahallesi’nde 16 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen ve (birisi olaylarla ilgisi olmayan 18 yaşında bir lise öğrencisi) üç kişinin yaşamını yitirdiği çatışmanın da adı geçen firmaların yasal olmayan işleri nedeniyle meydana geldiği iddia edilmektedir. Nitekim Anakara Valisi Sayın Topaca basın açıklamasında “…parasal bazı ilişkiler, ihale işleri bağlantılı olduğunu kuvvetle muhtemel tahmin ediyoruz” demiştir. Bu çatışma ile söz konusu ihaleler arasındaki bağ araştırılmış mıdır?

11. Sorulan sorulara “Ticari Sır” diye cevap vermeyecekseniz, vatandaşların vergilerinin “nereye ve ne şekilde harcandığını” gizlemeyi demokrasi, şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele de tarafı olduğumuz sözleşmelerle nasıl bağdaştırıyorsunuz?