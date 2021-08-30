"Bay Anti Aşı" lakaplı radyo programcısı, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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ABD'de aşı karşıtı yayınlarıyla gündeme gelen Floridalı muhafazakar radyo programcısı "Bay Anti Aşı" lakaplı Marc Bernier, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Radyo istasyonu News Daytona Beach'ten yapılan açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle WNDB ve Southern Stone Communications, dinleyicileri 30 yıldan uzun süre boyunca eğlendiren ve bilgilendiren Marc Bernier'in hayatını kaybettiğini duyuruyoruz. Bu yas sürecinde Marc'ın ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini bekliyoruz" denildi.

Yerel basına göre 65 yaşındaki Bernier, Koronavirüs'e yakalandıktan 3 hafta sonra hayatını kaybetti.

Kendine "Bay Anti Aşı" lakabını veren Bernier, yayınlarından birinde "asla aşı yaptırmayacağını" söylemişti.