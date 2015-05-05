Bavullar da 'akıllanıyor'

Akıllanan cihazlar arasına bavullar da katılıyor. Konum belirleme özelliği ile donatılan bavullar hangi uçağa yükleneceklerini de söyleyecek.

İngiliz Dailymail’in haberine göre bavullar da teknoloji sayesinde akıllı hale geliyor. Teknoloji firması Samsung ve bavul üreticisi Samsonite’ın işbirliği yaptığı yeni nesil akıllı bavulların konumu GPS yardımı ile takip edilebilecek.

Halen geliştirme aşamasında olan teknoloji sayesinde uçağa yüklenen bavul sahibine mesaj gönderecek. Ayrıca uçaktan inip bagaj alım alanına giren bavul yine sahibini bilgilendirecek. Yeni nesil bavullar açıldığında yine sahibine bilgi verecek.

Yeni bavulların bir diğer özelliği ise sahibini takip edebilecek olması. Üzerinde bulunan motorlar sayesinde sahibini belli bir mesafeden takip edecek bavullar halen test ediliyor.

Samsonite tarafından yapılan açıklamaya göre yeni nesil bavullar için havayolları ile işbirliği yapılıyor. Yapılan işbirliği çerçevesinde yeni bavulların kendi kendine check-in yapabilmesi üzerinde çalışmalar da sürüyor. Bu sayede bavul teslim etmek için kuyruğa girmeye gerek kalmayacak. Halen böyle bir hizmet bulunuyor ancak yine de bavulu teslim etmek için bir sıraya girip, bilgi fişi almak gerekiyor. Akıllı bavullar hangi uçağa yüklenmesi gerektiğini bilecek ve havayoluna bu bilgiyi verebilecek.

Yeni nesil bavulların ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatlarının ne olacağı konusunda net bir açıklama yapılmadı.