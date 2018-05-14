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Eğitim

BAU Washington D.C. üçüncü mezunlarını verdi

WASHINGTON D

14 Mayıs 2018 14:31

WASHINGTON D.C. (DHA)- BAU International University Washington D.C.’de üçüncü kez mezuniyet coşkusu yaşandı. 37 öğrencinin mezun olduğu törene siyaset, akademi ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Bahçeşehir Eğitim Kurumları’nın 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington D.C.’de açtığı BAU International University üçüncü mezunlarını verdi. Törene, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, iş adamları ve gazeteciler katıldı.

BAU International University Washington D.C. Rektörü Doç. Dr. Sinem Vatanartıran, “Mezun olan öğrencilerimiz eğitim alarak kendilerini geliştirirken, biz de üniversite olarak kendimizi geliştirdik, artık 27 ülkeden 700’e yakın öğrencimiz var. Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı, Büyük Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı, Veri Bilimi ve Bilgi Teknolojileri Lisans Programı gibi yeni yüksek lisans ve lisans programları da açmaya başladık. Ayrıca mevcut akreditasyonumuzun üzerine ve yeni yüksek prestijli akreditasyon programları üzerine de çalışıyoruz” dedi. Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel\'i temsilen Mütevelli Heyeti Üyesi Paul Brunson ise mezunlara yönelik bir motivasyon konuşması yaparak hayatta hiçbir şeyi ertelememek gerektiğini vurguladı.

MBA eğitiminin yanı sıra Uluslararası İlişkiler, İşletme, Ekonomi ve Muhasebe alanlarında bölümlerin yer aldığı üniversitede 27 farklı ülkeden 700 öğrenci eğitimine devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

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