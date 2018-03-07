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Eğitim

BAU Akademisyenleri ve Bahçeşehir Koleji yöneticileri Adana'da STEM'i anlattı

ADANA, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Koleji Adana'da "Eğitimde Bilimsel Yaklaşımlar Konferansı’’ düzenledi

07 Mart 2018 18:28

ADANA, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Koleji Adana\'da \"Eğitimde Bilimsel Yaklaşımlar Konferansı’’ düzenledi. Konferansta yeni eğitim yaklaşımlarına ilişkin bilgiler anlatıldı. 

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel,Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve YEGAM Başkanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve BAUSTEM Merkezi Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu\'nun konuşmacı olduğu konferansı velilere yeni eğitim yaklaşımlarına dair bilgiler verildi.

Konferansta konuşan Enver Yücel, \"Dünyada herşey değişiyor, teknoloji gelişiyor. Her alanda muazzam değişimler var. Biz eğitimciler olarak bu değişime öncülük yapmak istiyoruz.  Bütün çocuklarımızın gelecekle ilgili problemlerini çözebilmeleri için bugünün eğitim sisteminin ve anlayışının ona göre değişmesi gerekiyor. Eğitimde değişikliklerin ne olduğunu, eğitimin ne olması gerektiğini 21\'inci yüzyıl becerilerinin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü günümüzde \'Okullarımızda nasıl bir eğitim yapılıyor?\' sorusu soruluyor. Bu eğitimin 21\'inci yüzyıla hitap edip etmediğini sorgulamamız gerekiyor. İlk olarak endüstri 4.0\'ın sektörel anlamda değişimlerini görüyoruz. Bizim çocuklarımız, gençlerimiz yarının dünyasının çalışanları olacaksa bugün robotikten, kodlamaya kadar her alanda bilgi sahibi olmalılar. İnsanlar ana dillerinin yanı sıra farklı diller öğreniyorlar. Ama şu anda dünyada çağın dili kodlama oldu. Biz de bu dili anaokulundan itibaren öğrencilerimize öğretmeye çalışıyoruz. İlkokuldan itibaren robotik öğretmeye başlıyoruz. Dünyada bu alanda şampiyonluklar elde ediyoruz. Bütün temelleri oluşturan bu kavrama STEM eğitimi diyoruz. STEM\'e ayrıca sanatı da ilave ettik. Sadece sınıflarımızda öğretmenlerimizin ders anlamasını içeren bir eğitim vermediğimizi il il, okul okul dolaşarak velilerimize de anlatıyoruz\" diye konuştu.

Etkinlikte Doç. Dr. Sencer Çorlu, \"STEM+A Eğitim Modeli\" başlıklı bir konuşma gerçekleştirirken, Prof. Dr. Şirin Karadeniz endüstri 4.0\'ın günümüzü ve geleceği nasıl etkileyeceğine dair bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Özge Aslan ise konuşmasında Bahçeşehir Kolejinde erken çocukluk eğitiminden itibaren uygulanan STEM+A eğitimini ve uygulamalarını velilerle paylaştı.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

 

 

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