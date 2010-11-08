-BATUM: DEĞİŞİM SÖZ KONUSU DEĞİL ANKARA (A.A) - 08.11.2010 - CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum, partisinin grup başkanvekillikleri ve il başkanlıklarında değişikliğin söz konusu olmadığını, bunun İstanbul için de geçerli olduğunu bildirdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Genel Sekreter Batum, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Komşuluk ilişkileri itibarıyla Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini düşündükleri Yunanistan seçimlerinin toplantıda ele alındığını kaydeden Batum, çeşitli ülkelerde temaslarda bulunan MYK üyelerinin bilgi verdiğini anlattı. Toplantıda NATO'nun füze savunma sistemi konusunun değerlendirildiğini aktaran Batum, bu konuda Prof. Dr.Sencer Ayata'nın bir rapor hazırlayacağını söyledi. CHP'nin bölgede nükleer güç ve savaş istemediğini, bölge barışının sürdürülmesinden ve Türkiye'nin bu konuda inisiyatif kullanabilen, etkin ülke konumunda olmasından yana olduğunu vurgulayan Batum, partisinin tavrının bu doğrultuda şekilleneceğini ifade etti. Batum, MYK'da 18. Eğitim Şurası'nın da ele alındığını bildirerek, Milli Eğitim Bakanlığının şuralar için uygun salonları varken bu etkinliği bir otelde yapmasını üzüntü verici bulduklarını kaydetti. ''AKP iktidarında milli eğitim bir yaz-boz tahtasına dönüştürüldü'' diyen Batum, sınıf geçme usulünde değişiklik yapılmasını ve 8 yıllık kesintisiz eğitimden geri dönülmesi planlarını doğru bulmadıklarını belirtti. Batum, ''8 yıllık kesintisiz eğitimin sağladığı ana yapıyı bozmak olan 3+3+2 sistemini son derece yanlış ve sakıncalı görüyoruz'' dedi. MYK toplantısında hidroelektrik santralleri (HES) konusunun da tartışıldığını belirten Batum, ''Biz parti olarak, HES'lere ilke olarak karşı değiliz. Ama bunun kesinlikle yöredeki insanlarımızın taleplerine karşı olarak ve bölgenin bütün doğal yapısının göz göre göre ortadan kaldırılarak yapılmasına karşıyız. Bu yönde yapılacak yasal değişikliklere de karşıyız'' diye konuştu. Parti içinde daha önce oluşturulan çalışma komisyonlarının faaliyetlerini sürdürdüğünü bildiren Batum, bu çalışma gruplarına yeni isimlerin eklendiğini de belirtti. Batum, parti üyeliğinin dışında gönüllü üyelik kurumu oluşturulmasına yönelik bir rapor hazırlandığını kaydetti. Batum, bir soru üzerine, daha önce Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay'ın yürüttüğü seçim komisyonu başkanlığına yeni yapı kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Mesut Değer'in getirildiğini ancak eski üyeliklerin de sürdüğünü açıkladı. Grup Başkanvekilliklerinde değişim olup olmayacağı sorusu üzerine Batum, ''Grup Başkanvekilliklerinde hiçbir değişim söz konusu değildir'' yanıtını verdi. İl başkanlıklarında da değişime gidilmesinin düşünülmediğini belirten Batum, ''İllerde de değişim veya tasfiye söz konusu değil. Bu İstanbul için de geçerli'' dedi. Batum, örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in, il ve ilçe başkanlıklarına bir yazı göndererek, değişiklik yapmamalarını, yanlış anlaşılmalara yol açmamalarını istediğini aktardı. -GENEL SEKRETERLİK İÇİN YARIN DEVİR TESLİM- Bir başka soruyu yanıtlarken, şu an için seçimli kurultayın gündemlerinde olmadığını ifade eden Batum, yarın yapılacak il başkanları toplantısında kurultay talebi olup olmadığını belirlemek amacıyla anket yapılacağı yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine, böyle bir anketin söz konusu olmadığını kaydetti. Batum, yarın saat 10.00'da genel sekreterlik makamı için devir teslim yapılacağını, kendisinin bu görevi Önder Sav'dan devralacağını da söyledi.