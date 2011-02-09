-BATTAL GAZİ'NİN HAYATI 3D İLE FİLMLEŞTİRİLECEK İSTANBUL (A.A) - 09.02.2001 - Sekizinci yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Bizanslılar'a karşı mücadele vermiş Türk kumandanı Battal Gazi'nin hayatı 3D teknoloji ile yeniden filmleştirilecek. Manas Evleri İnşaat A.Ş'nin sponsorluğunu üstlendiği ve haziran ayında çekimlerine başlanacak olan sinema filminin fragmanı niteliğinde olan reklam filminin çekimlerine ise bugün başlandı. İlk çekimleri Şişli'deki Ayazağa Ata Film Stüdyoları'nda yapılan reklam filminde padişahı, ilk filmde ''Battal Gazi'' rolünü canlandıran Cüneyt Arkın (Fahrettin Cüreklibatur), sultanı Perihan Savaş, padişahın kızını da Başak Sayan oynayacak. Efor Yapım şirketinin sahibi Fehmi Demirbağ, ''Battal Gazi'' sinema filminin çekimlerine haziran ayında başlayacaklarını ve filmin gelecek yıl şubat ayında vizyona girmesinin planlandığını söyledi. Demirbağ, Battal Gazi rolünü ilk olarak Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatur'a teklif edeceklerini, onun kabul etmemesi halinde Kıvanç Tatlıtuğ, Memet Ali Alabaro'ya teklif götüreceklerini belirtti. Demirbağ, filmde çok önemli rolleri bulunan ''kötü karakterler'' için Tarkan, Cem Yılmaz gibi isimleri düşündüklerini aktardı. Manas Evleri İnşaat A.Ş'nin de reklam filmi olma niteliğini taşıyan filmin 1 Nisan'da ulusal ve yerel kanallarda gösterime gireceğini ifade eden Demirbağ, konusunu şöyle anlattı: ''Padişahın kızı ile evlenmek isteyen Battal Gazi, yedi başlı ejderhayı yenip yedi denizleri aştıktan, Kaf Dağına ulaştıktan sonra, devin parmağındaki sihirli yüzüğü alıp getirir. Ancak padişah kızını vermek için Battal Gazi'den son bir şey daha ister. O da kızını saraydan öte bir yerde yaşatmasıdır. Bunun üzerine Battal Gazi heybesinden bir katalog çıkararak padişaha sunar. Padişah katalogdaki evleri çok beğenir.'' Reklam çekimleri başlamadan önce gazetecilere açıklama yapan Cüneyt Arkın, ''Muhteşem Yüzyıl'' adlı televizyon dizisinin de gösterdiği gibi Türk halkının tarihe çok meraklı olduğunu ifade etti. Alkolun zararlarını anlatmak üzere Anadolu'nun birçok yerini dolaştığını kaydeden Arkın, gittiği yerlerdeki gençlerin tarihi çok sevdiği ve önemsediklerini gördüğü belirtti. Arkın, daha çok film çekilerek Türk tarihinin gençlere daha iyi anlatılması gerektiğini kaydetti. Perihan Savaş da yaklaşık 30 yıl önce de Cüneyt Arkın ile bir filmde oynadıklarını, o zaman Kaan Polat Cüreklibatur'un daha bebek olduğunu anlatarak, o zaman çok zor şartlarda çalıştıklarını, şimdi teknolojinin gelişmesiyle işlerinin daha kolaylaştığını söyledi. Kaan Polat Cüreklibatur ise babası ve Perihan Savaş ile reklam filmi için de olsa aynı sette çekimlerde bulunmanın kendisine hayal gibi geldiğini ifade etti. Battal Gazi'yi babasından başka kimsenin oynayamayacağını, kendisinin sadece oynamaya çalışacağını dile getiren Cüreklibatur, küçük çaplı televizyon reklamları, çeşitli projelerde rol alabileceğini, filmlerde oynama konusunda ise çok istekli olmadığını söyledi. Çok küçükken birkaç reklam filminde oynadığını belirterek bir kahraman olan Battal Gazi'yi oynayacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını vurgulayan Cüreklibatur, Cüneyt Arkın'ın oğlu olduğu ve ona benzediği için sinema filmi için de düşünüldüğünü ancak zamanın ne göstereceğini bilemediğini sözlerine ekledi.