Batmobile 4.2 milyon dolara satıldı

ABD’de 1960’larda televizyonda yayınlanan Batman dizisinde kullanılan Batmobile, açık artırmada 4.2 milyon dolara (7 milyon 380 bin lira) alıcı buldu.

Arizona’da The Barrett-Jackson müzayede firması aracılığıyla satılan 5.8 metre uzunluğundaki görkemli aracın yeni sahibinin ismi açıklanmadı, ancak “açık artırma sonucundan çok memnun olduğu” belirtildi.

1955 model Lincoln Futura isimli konsept araba, Ford Motor Company'nin, Lincoln bölümünde üretilmişti. Araç, Batman dizisi için George Barris tarafından Batmobile'a dönüştürülmüştü. Araca lazer donanımları, Batphone (Batman telefonu) gibi ekstra aksamlar eklenmişti.

İkon haline gelen arabayı, ABC'de yayınlanan dizide Batman'i canladıran aktör, Adam West kullanıyordu.