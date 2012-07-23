T24 LogoT24 Logo
Dünya

Batman'in galasını kana bulayan cani hakim karşısına çıktı

Savcıların, kurbanların ailelerinin de istemesi halinde Holmes için idam cezası talep edebileceği belirtiliyor

23 Temmuz 2012 22:25

ABD’nin Colorado eyaletinde Batman serisinin “Kara Şövalye Yükseliyor” isimli son filminin ilk gösteriminde 12 kişiyi öldüren, 58 kişiyi yaralayan James Holmes ilk kez hakim karşısına çıktı.

Batman filmlerinin "kötü karakteri" Joker'e atfen saçlarını turuncu-pembe karışımı bir renge boyadığı görülen Holmes'un oldukça durgun olduğu ve sürekli sabit bir noktaya baktığı gözlemlendi. Holmes, yakalandıktan sonra kimliği sorulduğunda da “Ben Joker’im” yanıtını vermişti.
 
Hakim William Sylvester, Cuma günkü saldırıdan bu yana hücre hapsinde tutulan 24 yaşındaki Holmes'a yönelik suçlamaların resmen 30 Temmuz günü yapılacak duruşmada yönlendirileceğini açıkladı.
 

ETİKETLER

batmancanikatliambatman galaJames Holmes

İlgili Haberler

Batman filminin kanlı galasında şifre joker

Batman filminin Colorado’daki galasında 12 kişinin öldüğü saldırının şifresi çözüldü. Saldırgan James Holmes’un polise, ‘Ben Joker’im’ dediği, saçlarını olaydan önce boyadığı ortaya çıktı

Silahlı saldırı Batman'in hasılat rekoru kırmasını engellemedi

'Kara Şövalye Yükseliyor' filmi, 160 milyon dolarlık (290 milyon TL) hasılatıyla 2-D filmler arasında haftasonu rekorunu kırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24