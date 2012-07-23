Batman'in galasını kana bulayan cani hakim karşısına çıktı

ABD’nin Colorado eyaletinde Batman serisinin “Kara Şövalye Yükseliyor” isimli son filminin ilk gösteriminde 12 kişiyi öldüren, 58 kişiyi yaralayan James Holmes ilk kez hakim karşısına çıktı.

Batman filmlerinin "kötü karakteri" Joker'e atfen saçlarını turuncu-pembe karışımı bir renge boyadığı görülen Holmes'un oldukça durgun olduğu ve sürekli sabit bir noktaya baktığı gözlemlendi. Holmes, yakalandıktan sonra kimliği sorulduğunda da “Ben Joker’im” yanıtını vermişti.

Hakim William Sylvester, Cuma günkü saldırıdan bu yana hücre hapsinde tutulan 24 yaşındaki Holmes'a yönelik suçlamaların resmen 30 Temmuz günü yapılacak duruşmada yönlendirileceğini açıkladı.