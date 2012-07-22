Batman filminin kanlı galasında şifre joker

Batman filminin Colorado’daki galasında 12 kişinin öldüğü saldırının şifresi çözüldü. Saldırgan James Holmes’un kendisini yakalayan polislere, ‘Ben Joker’im’ dediği, saçlarını da ona benzemek için olaydan önce boyadığı ortaya çıktı.

Vatan'ın haberine göre, ABD’nin Colorado eyaletindeki bir sinema salonunda Batman filminin ilk gösterimi sırasında seyircilerin üzerine ateş açarak 12 kişiyi öldüren ve 58 kişiyi yaralayan silahlı saldırganın, eylemi haftalardır planladığı ortaya çıktı. Saldırganın tüm silahları silah dükkanlarından satın aldığı, toplamda 6 bin adet mermiyi de internet üzerinden edindiği anlaşıldı. Liseden üstün başarıyla mezun olduktan sonra Colorado Üniversitesi’ne giren ve nöroloji bölümünde doktora yapan saldırganın, çok zeki ve başarılı bir öğrenci olduğu, ancak yakın bir zamanda aniden okulu bırakma kararı aldığı belirtildi.

Bubi tuzağı kurmuş

Holmes’un Colorado Tıp Fakültesi yakınlarındaki apartman dairesinde de bir ölüm tuzağı kurduğu ortaya çıktı. Buna göre saldırı sonrasında ölü olarak ele geçirileceğini düşünen katil, evindeki müzik setinin zamanlayıcısını ertesi gün çok yüksek sesle aynı şarkıyı tekrar tekrar çalacak şekilde ayarladı. Bu şekilde komşularının rahatsız olarak polise haber vereceğini düşündü. Polis içeri girmeye çalıştığında ise onları ölümcül bir tuzak bekliyor olacaktı. Saldırganın evinde kavanozlar dolusu kimyasal madde, metrelerce dikenli tel, çok sayıda cephanelik ve havan mermisi depoladığı, bubi tuzakları ile kapının açılması anında tüm apartmanın havaya uçacağı şekilde ayarladığı tespit edildi. Polis, Holmes’un dairesinde ev yapımı çok gelişmiş silahlar bulunduğunu ve tüm bubi tuzaklarının etkisiz hale getirilmesinin zaman alacağını belirtti.

‘Öldürdüm çünkü Batman’in düşmanıyım’

Arapahoe Cezaevi’ne gönderilen Holmes’un Aurora’da pazartesi sabahı 8.30’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Holmes’un susma hakkını kullandığı bildirildi. İlk sorgusunda ise kendisini Joker olarak tanıtarak, ‘Bu eylemi Batman’in düşmanı olduğum için yaptım’ dediği belirtildi. Silahlı saldırganı tanıyanlar, Holmes’u utangaç ve zeki biri olarak tanımladı. Verilen bilgiye göre, hemşire bir anne ile yazılım şirketinde yöneticilik yapan bir babanın oğlu olan Holmes, San Diego’da büyüdü. Onur öğrencisi olduğu lisede futbol oynayan ve 2010’da California Üniversitesi’nden dereceyle mezun olan Holmes, burada nöro-bilimler alanında doktora yaptı. Ancak kısa bir süre önce doktoradan ayrıldı. Holmes doktora programından ayrılmadan önce, “Psikiyatrik ve Nörolojik Hastalıkların Biyolojik Temelleri” dersinde mikro DNA göstergeleri üzerine sunum yaptı. Okuldaki öğretmenleri ise, Holmes’un akademik başarısının en üst düzeyde olduğunu belirtti. FBI’dan verilen bilgide; Facebook, MySpace, Twitter gibi hiçbir sosyal paylaşım sitesine katılmayan Holmes’un herhangi bir terörist grupla ilişkisinin olmadığı belirtildi.

Saldırıyı gösterinin parçası sandılar

Polis yetkilileri, Holmes’un bilet alıp kalabalığa karışarak sinema salonuna girdiğinin belirlendiğini söyledi. Olay sırasında sinema salonunda bulunan Jennifer Seeger, saldırganın acil çıkış kapısından salona girdiğini belirtti. Saldırganın sürekli şarjör değiştirip ateş ettiğini ifade eden Seeger, “Mermiler, havada uçuyordu. Yerde kanlar içinde yatan 14 yaşlarında bir genç kızla sırtından vurulmuş bir adam gördüm. Saldırgan, çıkış kapılarına gidenlerin üzerine ateş açıyordu” dedi. Görgü tanığı Quentin Caldwell ise, salondaki çoğu kişinin karmaşayı filmin açılışı nedeniyle yapılan bir gösteri sandığını söyledi. Caldwell sözlerine şöyle devam etti:

“Filmin başlamasından yaklaşık 15 dakika sonra patlama sesleri duydum. Bunların özel ses efektleri olduğunu düşündüm. Sonra yerde yatan, yaralanan insanları gördüm. Hala filmin devam etmesini bekleyen insanlar vardı. Onlara ’bunlar, gerçek. Kaçmamız lazım’ diye bağırdım.” Yaralılar arasında 4 aylık bir bebek de bulunuyor. Hastane yetkilileri, saldırıda yaralanan 11 kişinin durumunun kritik olduğu söyledi.