Silahlı saldırı Batman'in hasılat rekoru kırmasını engellemedi

Christopher Nolan'ın Batman üçlemesinin son filmi 'Kara Şövalye Yükseliyor', sadece hafta sonunda 160 milyon dolar hasılat elde ederek ilk rekorunu kırdı.



ABD'nin Colorado eyaletindeki bir sinema salonunda Batman filminin ilk gösterimi sırasında silahlı bir saldırganın seyircilerin üzerine ateş açarak 12 kişiyi öldürmesinin ardından, ''Kara Şövalye Yükseliyor'' filmi, 160 milyon dolarlık (290 milyon TL) hasılatıyla 2-D filmler arasında haftasonu rekorunu kırdı.

Los Angeles Times, New York Times, The Hollywood Reporter gibi medya kuruluşları ve gişe yetkilileri, 2-D filmler arasında Batman'in son filminin, sadece haftasonunda 160-162 milyon dolar arası hasılat getirdiğini, 2008'de yayınlanan Batman serisinin önceki filmi Kara Şovalye'nin de 158.4 milyon dolarla bundan önceki rekorun sahibi olduğu belirtildi.

The Hollywood Reporter ve gişe yetkilileri, filmin dünya genelinde aynı anda gösterildiği İngiltere, Avusturya, İspanya, Güney Kore gibi 17 ülkeden 9'unda, 70 milyon dolar hasılat elde ettiğini, 3-D filmleri ''Yenilmezler'' ve ''Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2''nin ardından 2-D sinemada en fazla hasılatı ''Kara Şövalye Yükseliyor''un elde ettiğini bildirdi.

''Kara Şövalye Yükseliyor''un distribütörleri, Cuma günü yapılan saldırı sonucunda ölen kişilerin anısına ve ailelerine saygı nedeniyle filmin hasılat bilgilerini kamuoyuyla paylaşmama kararı almışlardı.

Gişe analisti Paul Dergarabedian, Batman'in etrafında dolaşan karabulutlara rağmen ''Kara Şövalye Yükseliyor''un şimdiye dek en iyi başlangıç hasılatı yapan 3 filmden biri olduğunu, yaşanan trajedinin gişe hasılatının yükselmesinde belirleyici rol oynadığını, ama yine de daha kesin değerlendirmeler yapmak için dağıtıcı firma tarafından gişe hasılatı rakamlarının verilmesi gerektiğini açıkladı.



Serinin son filmi



Merakla beklenen filmde; Batman'in gecenin karanlığına karışıp ortadan kaybolarak bir anda kahramandan kaçağa dönüşmesinin üzerinden sekiz yıl geçmiştir. Başsavcı Harvey Dent'in ölümünü üstlenen Kara Şövalye, Emniyet Müdürü Gordon'la birlikte böylesinin herkesin yararına olacağını umduğu için her şeyini feda etmiştir. Bir süre için bu yalan işe yarar ve Gotham şehrindeki suç faaliyetleri suç karşıtı DentAct'in ağırlığı altında ezilir.

Fakat gizli amaçları olan kurnaz bir kedi hırsızın ortaya çıkmasıyla her şey değişecektir. Bundan çok daha tehlikelisi ise maskeli terörist Bane'in ortaya çıkışıdır. Bane'in Gotham'a ilişkin acımasız planları Bruce'u kendi kendini mahkum ettiği sürgüne son vermeye yöneltir. Fakat pelerinini ve başlığını tekrar giyse bile, Batman, Bane'e denk bir rakip olmayabilir.

Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Gary Oldman, Joseph Gordon Levitt, Marion Cotillard, Michael Caine ve Morgan Freeman'ın başrolünde yer aldığı film için yönetmen Christopher Nolan önceki filmlerin kamera arkasında çalıştığı ekibiyle tekrar bir araya geldi.