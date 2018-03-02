Batman'da Yanarsu Çayı'na düşen kamyonet akıntıya kapıldı

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İki Köprü Beldesi yakınlarında, içerisinde sürücü ile birlikte 2 ya da 3 kişinin bulunduğu belirtilen kamyonet Yanarsu Çayı’na uçtu. Sağanak yağış nedeniyle su seviyesi yükselen çayda, kaybolan kişilerin bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Batman’dan Siirt istikametine giden, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen küçükbaş hayvan yüklü bir kamyonet, Yanarsu Çayı’nın üzerindeki köprüden suya düştü.

İki Köprü Beldesi yakınlarında yaşanan kazanın ardından, olay yerine sevk edilen AFAD ve jandarma görevlileri arama kurtarma çalışması başlattı.

Görgü tanıkları, sürücünün köprü üzerinde bir kediye çarpmamak için ani manevra yaptığını ve kontrolden çıkan kamyonetin çaya uçarak akıntıyla sürüklendiği söylediler. (DHA)