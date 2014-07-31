Batman'da serinlemek için gölete giren 5 çocuk boğuldu

Batman'ın Kozluk İlçesi Yakıtlı Köyü'nde serinlemek için gölete girdikleri belirtilen yaşları 10-12 arasında değişen 5 kız çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Arif Arslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, olay, Batman'ın Kozluk İlçesi'ne bağlı Yakıtlı Köyü'nde meydana geldi. Evlerinden bayram şekeri toplamak üzere çıkan akraba olan kız kardeşlerin de aralarında olduğu yaşları 10-12 arasında değişen 5 kız çocuğunun aileleri, kendilerinden akşam saatlerine kadar haber alamadı. Çocukların bayramlaşmak üzere komşu köylere gittiğini düşünen aileleri, akşam saatlerine kadar haber alamayınca aramaya çıktı. Köylüler, köy dışında bulunan sulama göleti kıyısında çocukların elbiselerini görünce durumu jandarmaya ve Batman'daki AFAD'a bildirdi.

AFAD ve jandarma ekipleri gölette yaptıkları aramada saat 19.30 sıralarında 5 çocuğun cesetlerine ulaştı. Çocukların cesetleri Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AFAD Batman İl Müdürü Fevzi Bakır, duyum aldıktan sonra hemen bölgeye ekip gönderdiklerini belirterek, "Çok derin olmayan suda çamur içinde 5 çocuğu çamura batık vaziyette bulduk" dedi. Kızların 3 ayrı ailenin çocukları oldukları ve iki ailenin ikişer çocukları ile başka bir ailenin bir çocuğunun olduğu öğrenildi.