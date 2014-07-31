T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Batman'da serinlemek için gölete giren 5 çocuk boğuldu

Batman'da yaşları 10 ile 12 arasında değişen 5 çocuk serinlemek için girdikleri gölette boğuldu

Foto: Arşiv

31 Temmuz 2014 00:19

Batman'ın Kozluk İlçesi Yakıtlı Köyü'nde serinlemek için gölete girdikleri belirtilen yaşları 10-12 arasında değişen 5 kız çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Arif Arslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, olay, Batman'ın Kozluk İlçesi'ne bağlı Yakıtlı Köyü'nde meydana geldi. Evlerinden bayram şekeri toplamak üzere çıkan akraba olan kız kardeşlerin de aralarında olduğu yaşları 10-12 arasında değişen 5 kız çocuğunun aileleri, kendilerinden akşam saatlerine kadar haber alamadı. Çocukların bayramlaşmak üzere komşu köylere gittiğini düşünen aileleri, akşam saatlerine kadar haber alamayınca aramaya çıktı. Köylüler, köy dışında bulunan sulama göleti kıyısında çocukların elbiselerini görünce durumu jandarmaya ve Batman'daki AFAD'a bildirdi. 

AFAD ve jandarma ekipleri gölette yaptıkları aramada saat 19.30 sıralarında 5 çocuğun cesetlerine ulaştı. Çocukların cesetleri Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AFAD Batman İl Müdürü Fevzi Bakır, duyum aldıktan sonra hemen bölgeye ekip gönderdiklerini belirterek, "Çok derin olmayan suda çamur içinde 5 çocuğu çamura batık vaziyette bulduk" dedi. Kızların 3 ayrı ailenin çocukları oldukları ve iki ailenin ikişer çocukları ile başka bir ailenin bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

batma5 çocukgöletboğulma

İlgili Haberler

Şile'den denize giren 4 çocuk boğuldu

Vali Mutlu: Karadenizde yüzecekler çeken akıntıya çok dikkat etmeliler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24