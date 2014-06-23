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Yaşam

Şile'den denize giren 4 çocuk boğuldu

Vali Mutlu: Karadenizde yüzecekler çeken akıntıya çok dikkat etmeliler

23 Haziran 2014 00:12

Şile'de denize giren 16 ve 17 yaşlarındaki 4 arkadaş, dalgalara kapılarak boğuldu. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ölü sayısının 5'e yükseldiğini belirterek Karadeniz sahilinde denize girecekleri uyardı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Alacalı köyünde Barış Oba (17), Ferhat Yılmaz (16), Suat Aybi (17) ve İbrahim İrge (16) yüzmek için denize girdi. Yılmaz, Aybi ve İrge, dalgalara kapılarak kayboldu, Oba, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Şile Devlet Hastanesine kaldırılan Oba, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sahil güvenlik ekipleri, kaybolan 3 kişinin bulunması için bölgede arama başlattı. Sahil güvenlik helikopterinin de destek verdiği aramada, ekipler önce Yılmaz ve Aybi'ye, bir süre sonra da İrge'ye ulaştı. Yapılan kontrolde boğulduğu belirlenen 3 kişinin cesedi, sahil güvenlik botuyla Şile'ye yakın bir bölgeye götürülerek kıyıya çıkarıldı. Cesetler, buradan ambulanslarla Şile Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

Vali'den Karadeniz uyarısı

 

Olayın ardından Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ise, "Karadenizde yüzecekler çeken akıntıya çok dikkat etmeliler. Maalesef bugün 5 gencimiz boğuldu. Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dilerim" dedi.

 

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