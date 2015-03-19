Batman'da Newroz kutlamalarına polis müdahalesi!

Yüzbinlerce kişinin kutladığı Batman Newrozu'na polis, gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahale etti. Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıyı provokasyon olarak değerlendiren HDP'li vekil Ayla Akat Ata, "Bu açık bir provokasyondur, halkımız bu provokasyona gelmeyecektir" dedi.

Dicle Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Batman'da gerçekleştirilen Newroz kutlaması sırasında alana sığmayan kalabalık, alanın yanında bulunan Batman Şehirlerarası Otogar'a geçerek ateş yaktı. Bunu gerekçe gösteren polis, kalabalığa tazyikli su, gaz bombaları ve plastik mermi ile saldırdı. Polis, kutlamanın yapıldığı alana da üç koldan gaz bombaları atarken, alanda bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Polisin saldırısına grup taşlarla karşılık verdi.

Ata: Bu açık bir provokasyondur

Sahneden sık sık alandakileri provokasyona gelmemeleri yönünde uyarıda bulunan HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, polisin saldırısına sert tepki gösterdi.

Ata, polisin sabahın erken saatlerinden itibaren saldırgan ve provokatif bir tavır takındığının altını çizdi. Bu saldırının milyonların katılacağı ve dünyanın gözünün üzerinde olduğu Diyarbakır Newrozu'nu hedeflediğini kaydeden Ata, polisin saldırısını şöyle değerlendirdi:

"Sabah saatlerinden beri polisin bu tavır devam ediyor. Platformun yakınında kalan yurttaşlara müdahaleyle başladı olaylar. Yaralılar var, yaralılarımızı ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tertip Komitemizin emniyet yetkilileriyle görüşmeleri sürüyor. Bu halk Newroz'un ne zaman ve nerede kutlanacağına yıllarca karar verdi ve bundan sonrada öyle olacak. Newroz ateşini tekrardan yaktık ve kutlamaya devam ediyoruz. Diyarbakır Newrozu'nu hedef alarak, bugün Batman Newrozu'nda 100 bin kişinin ortasına gaz bombaları atıldı. Bu açık bir provokasyondur, ama halkımız daha önce olduğu gibi bu provokasyona da gelmeyecektir ve direnişiyle boşa çıkaracaktır."