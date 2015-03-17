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Yaşam

20 yıl sonra Newroz için Türkiye'ye gelen Kürt sanatçı serbest

20 yıl sürgün olarak yaşadığı Almanya'dan Türkiye'ye Newroz için gelen Kürt müzisyen Hozan Kawa serbest bırakıldı

17 Mart 2015 18:57

Newroz kutlamalarına katılmak üzere 20 yıl sürgün yaşadığı Almanya'dan dün İstanbul'a gelen ve hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle havalimanında gözaltına alınan Kürt müzisyen Hozan Kawa, bugün çıkarıldığı Bakırköy Adalet Sarayı'nda serbest bırakıldı.

Yüksel Koç’un DHA’da yer alan haberine göre, dün öğleden sonra indiği Atatürk Havalimanı’nda örgüt üyesi olduğu gerekçesi ile 2006 yılında hakkında yakalama kararı çıkarıldığı için Atatürk Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Kürt sanatçı Hozan Kawa, bu sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı’na çıkarıldı. Bakırköy Adalet Sarayı Yakalama ve Gıyabi Tevkif Kalemi ile 9 yıl önce yakalama kararı veren Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi arasındaki yazışmaların ardından yakalama kararının zaman aşımına uğradığı öğrenildi.

 

‘Bedel ödedim’

 

Kararın bir örneğinin Bakırköy Adalet Sarayı’na ulaşması ile serbest kalan Hozan Kawa, adliye çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. 20 yıl sona ülkesine geri döndüğünü ifade eden Kawa, şunları söyledi:

“20 yıl önce buradan uzaklara gittiğimizde aynı şeyleri söylüyorduk. Dolayısıyla 20 yılımıza mal oldu. Bedel ödedik. 20 yıl sonra karşılıklı atılan adımlarla, çözüm sürecinin denkleminde bizlerde sanatçı görevimizi yerine getirmek ve bu doğrultu da ilk adımımızı halkla bütünleştirmek için  newrozlara  katılmak istedik. Ayın 18’inde Cizre’de, 21’inde Diyarbakır’da, 22’sinde İstanbul’da halkımızla Newrozu kutlayacağız. Umut ediyoruz ki 2015  Newrozu umuda, barışa, kardeşliğe ve özgürlüğe vesile olur. Dolayısıyla ben şarkılarımı acılar üzerine değil de tamamıyla barış, kardeşlik ve özgürlük için söylemek istiyorum. Onun için buradayım, ülkemdeyim, onun mutluluğunu yaşıyorum.”

Hozan Kawa’nın avukatı Ahmet Avşar, müvekkili hakkında 2006 yılında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla geçmişte yürütülen bir soruşturma kapsamında işlem yapıldığını belirterek, “Bu işlemin zaman aşımına uğradığı tarafımıza bildirildi dedi.

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