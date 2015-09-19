Batman'da Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 83 kişi gözaltına alındı

Batman'ın Sason İlçesi'ne bağlı Kelhasan Köyü Kilim Mezrası'nda PKK’ya yönelik operasyon düzenleneceği gerekçesiyle özel güvenlik bölgesi ilan edilen alana girmek isteyen Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir, Vekili Gülistan Akel ve 83 kişi Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

PKK'ya karşı Sason'a bağlı Kelhasan Köyün Kilim Mezrası'nda perşembe gecesi başlatılan operasyonda sıcak temas sağlandı. Dün çıkan çatışmada öldürülen 1 PKK'lının cesedi Sason Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, operasyon alanına ve yasaklı bölgeye dün saat 23.30 sıralarında girmek isteyen HDP'liler Jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında HDP Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir, vekili Gülistüan Akel, Beşiri Belediye Başkanı Mustafa Öztürk, Gercüş Belediye Başkanı Abdulkerim Kaya, İki köprü Belde Başkanı Osman Karabulut ile Batman İl Genel Meclis Başkanı Salih Altun ile bazı belediye meclis üyeleriyle Batman HDP İl Başkanı Rojda Sürücü, Batman DBP İl başkanı Mehmet Candemir'inde aralarında olduğu 83 kişi Sason Tabur Komutanlığı'na götürüldü.

Köylüler: Barış istiyoruz



Sason Tabur Komutanlığı'nda 83 kişinin işlemleri devam ederken sokağa çıkma yasağı kapsamında olan Kelhasan Köyü sakinlerinden Behçet Kara, yasağın bir an önce kalkmasını ve yaşamın normale dönmesini beklediklerini söyledi. Çatışmalı bir süreç istemediklerini belirten Behçet Kara, "Barış ve demokrasiyi istiyoruz. Madem barış diyorlar demokrasi diyorlar öldürmekle barış demokrasi olmuyor. Barışlar elini taşın altına koymakla oluyor, yani öldürerek barış olsaydı, tarih boyunca insanlar bir birini öldürdü ama sonunda her şey adaletle oluyor, barışla, demokrasiyle oluyor. Biz adaletli demokrasi istiyoruz. Sokağa çıkma yasağını istemiyoruz. Evet burada şuanda yasak var, insanlar hayvanlarını bahçelerine doğru dürüst gidemiyorlar" dedi.

Askerden HDP'li kadınlara sandalye



Sason'a gitmek isteyen ve HDP'lilerin bulunduğu bir minibüs ise Yanıkkaya Jandarma Karakolunun Sason yolundaki kontrol noktasında durduruldu. İlçeye giriş izni verilmeyen ve sıcak altında bekleyen HDP'li kadınlara askerler sandalye verdi. Barış için Sason'a gitmek istediklerini belirten bir kadına cevap veren görevli komutan, "Bizde insanların ölmesini istemiyoruz. Bizim siyasetle işimiz olmaz, bize böyle emir verilmiş" dedi.

HDP Sason ilçe Başkanı Kazım Yavuz ise, "Asker ve gerillanın ölmemesi için canlı kalkan olmak istedik. Ancak izin verilmeyerek 83 kişi gözaltına alındı. Biz orda askere de canlı kalkan olmak istedik" dedi. Kadınlar Jandarma Karakolu Kontrol noktasında bir süre bekledikten sonra Batman'a döndü.