Van'ın iki ilçesinde özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Van’ın Çatak ve Başkale ilçelerindeki bazı bölgeler 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" olarak ilan edildi. Bugün başlayan özel güvenlik uygulaması, 27 Eylül'de sona erecek.

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Çatak ilçesinin Andiçen Mahallesi’nin kuzey kesimleri ile Büyükağaç Mahallesi’nin batı kesimleri, Başkale ilçesinde ise Tahıl Mahallesi’nin kuzeybatısında bulunan bölgelerde milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden özel güvenlik bölgesi ilan kararı alınmıştır. Buna göre; vatandaşların adı geçen bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri için 13 Eylül-27 Eylül 2015 tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, ilgili mevzuat çerçevesinde valiliğimizce her türlü tedbir alınmaktadır” denildi.