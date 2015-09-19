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Mardin'de 21 bölgeye 6 ay boyunca giriş yasağı!

Mardin Valiliği tarafından sivillerin girişine yasaklı olan bölge sayısı 4'ten 21'e çıkarıldı

19 Eylül 2015 15:43

Mardin Valiliği, Nusaybin, Midyat, Mazıdağı, Dargeçit ve Savur ilçelerindeki 21 bölgeye güvenlik gerekçesiyle 6 ay boyunca sivillerin girişini yasakladı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, daha önce Nusaybin ve Mazıdağı ilçelerindeki sivillerin girişine yasak olan 4 bölge de dahil olmak üzere Nusaybin, Midyat, Mazıdağı, Dargeçit ve Savur ilçelerinde toplam 21 bölgeye güvenlik gerekçesiyle 6 ay boyunca sivillerin girişlerini yasakladı. 

"Bölücü terör örgütü mensuplarının özellikle vatandaşların can güvenliğini tehdit edecek ve kamu düzenini zedeleyecek şekilde terör faaliyetlerini devam ettireceği değerlendirildiğinden 21 bölgenin yasak kapsamına alındığı" belirtilen Valilik açıklamasında, "Bölücü terör örgütü mensuplarının özellikle vatandaşların can güvenliğini tehdit edecek ve kamu düzenini zedeleyecek şekilde terör faaliyetlerini devam ettireceği değerlendirildiğinden, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 21 Ağustos 2015 tarihli ve 2015/8058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıda mevki ve açıklamaları yazılı (21) bölge 1 Eylül 2015 - 1 Mart 2016 tarihleri arasında (6) Ay süreyle Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın özel güvenlik bölgesi ilan edilen bu bölgelere girmesi yasaklanmıştır" denildi.

Yasaklı bölgeler 

Midyat İlçesi'ndeki Masara Mevkii, Hırbeesko Tepe, Mazıdağı İlçesi'ndeki Kerrike Mevkii , Şengil Tepe Mevkii, Savur İlçesi'ndeki Bin Dere Mevkii, Dargeçit İlçesi'ndeki Ulaş-Haşiki Tepe Mevkii, Direkefsiret-Yumurtalı Bölgesi Mevkii, Nusaybin İlçesi'ndeki Yelekli Mahallesi Mevkii, Cinat Mevkii, Şehrata Mağaraları, Dağiçi Mahallesi (köy), Terörist Mezarlığı Mevkii, Dibek Dağı Mevkii, Üçköy Mahallesi (Köy) Cadde Deresi mevkii, Variboşa Tepe, Hırbesor Sırtları, Kevribuka Tepe, Defsori Deresi, Mescid Deresi, Gündük Sırtları, Reşim Deresi. (Adnan AVUKA/

 

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