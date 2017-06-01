Batman'da aynı sınıftan 10 TEOG birincisi

Batman'da İMKB Belde Ortaokulu'nda bir sınıftan 10 öğrenci TEOG-2 sınavında birinci olarak büyük başarı elde etti. Aynı okulda 16 öğrenci soruların tamamını doğru cevaplarken; Batman genelinde de 60 öğrenci TEOG sınavında, 120 sorunun tamamına doğru doğru cevap verdi.

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'ın verdiği bilgiye göre İMKB Belde Ortaokulu 8'inci Sınıf öğrencileri, TEOG-2'de büyük başarıya imza attı. Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Arif Arslan ve Reşat Yiğiz'in haberine göre, 10'u Okulun 8/C sınıfında eğitim gören öğrenciler olmak üzere toplam 16 öğrenci, TEOG sınavında sorulan 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak, Türkiye birincileri arasına girmeyi başardı.

Mahmut Kurtaran "16 birincinin çıktığı okulumuzdaki 10 öğrencinin aynı sınıfta eğitim görmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Emeğe geçen öğretmen ve velilerimizi kutluyorum" dedi.

Kutlama yaptılar

Sınav sonucunun açıklanmasının ardından okul idarecileri ile öğretmenler, öğrencilerle bir araya gelerek, başarıyı kutladı. İMKB Belde Ortaokulu Müdürü Necat Demiral, TEOG'da birincilerine ve emek veren öğretmenlere teşekkürlerini ileterek, okulun 15 öğrencisinin ise 120 sorunun 119'unu doğru yanıtladığını söyledi. Okuldan birinci çıkan 16 öğrencinin isimleri şöyle:

Işıl Canpolat, Arjin Canpolat, Mustafa Emir Özel, Mehmet Fatih Ocak, Miray İnci Başaran, Edanur Çetin, Muhammed Talha Gökmen, Cansu Çiçek, Beyzanur Kiper, Şahin Göymen, Gamze Akın, Edanur Özhan, Yusuf Yapıcıoğlu, Ahmet Şimşek, Abdullah Ardıl Acar ve Seyfullah Binay

En dikkat çeken sınıf 8-C

İMKB Belde Ortaokulu'nun başarısında en dikkat çeken başarı ise 8-C sınıfının oldu. Sınıfta eğitim gören 40 öğrenciden 10'u soruların tümüne doğru cevap verirken, 5 öğrenci 119 doğru, 6 öğrenci ise 118 soruyu doğru yanıtlayarak, büyük başarı elde etti.