Batman Üniversitesi'ne cami temeli atıldı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Batman Üniversitesi Raman Kampüsü Camisi'nin temel atma törenine katıldı.

Temel atma töreninde yaptığı konuşmada Görmez, şöyle dedi:

"20. yüzyılda şehirler inşa ediyoruz ama şehirler imar ediyor muyuz? Şehirler inşa etmek, binalar yapmak, gökdelenler yapmak inşa etmektir. Ancak imar etmek şehirleri kültürel ve manevi hayatını ayağa kaldırmakla olur. Bir yeri inşa etmek ayrı, imar etmek ayrı şeydir."

Camiler ve mescitlerin sadece namaz kılmak için yapılan mabetler olmadığını ifade eden Görmez, ''Bizim dinimizde tapınak yok. Biz yeryüzünün temiz olan bütün toprağına secde ederiz, namazımızı kılarız. Sevgili peygamberimiz de 'yeryüzü bana mescit kılındı' buyurmuştur. Camiler sadece namaz kılmak için yapılmaz, camiler şehirlerin imarına katkıda bulunmak için, gönülleri, yürekleri imar etmek için vardır' dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın üniversite kampüslerine yapılan camilere destek olmaya çalıştığını ifade eden Görmez, 'Bunu çok önemsiyoruz. Elbette ki bilgi çok önemlidir. Bilgi, bilim, olmadan şehirleri imar etmek mümkün olmaz. Ancak zihnin, aklın gıdası olan bilgiyi bilimi oluştururken, ruhun ve kalbin gıdası olan manevi hayatı ihmal edersek o takdirde bilgiyle akılla kalp buluşmaz, bilgiyle hayat buluşmaz. Onun için şu anda 55 üniversitemizde cami yapımı projelerine destek veriyoruz. Sadece bu konuda değil, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak en azından göreve başladığımız günden itibaren toplumun milletimizin faydasına olan hangi projeyi götürdüysem maliye bakanımızdan bugüne kadar bir 'hayır' duymadım. Bunu belki başka kurumlar duyduğunda kıskanacaklar ve diyeceklerdir ki 'Nedir bu diyanete ayrıcalık' diye ama ben de diyorum ki birlikte şehirlerimizi ülkelerimizi imar etmek için buna ihtiyacımız var bizim' dedi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdusselam Uluçam'ın caminin yapım süresiyle ilgili bilgi verdiğini belirten Görmez, 'Bunu başka rektörlerimize de örnek göstereceğim. Gelecek sene buranın açılışını vaat etti. Ben de ilk hutbesini okuyacağım vaadinde şimdiden bulunayım. Buradan öğrencilere hitap etmek benim için onur olacaktır. Bu proje Batman'a ayrıca bir kimlik kazandıracaktır diye düşünüyorum. Bilhassa o külliye kısmında öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacakları bölümleri unutmayalım. Her türlü kütüphane ve bilgisayarla donatalım. Öyle ki buraya sadece namaz için gelmesinler. Birtakım bilimsel ve kültürel faaliyetlerini de içinde yapabilecekleri bir mabet olsun' diye konuştu.

Rektör Uluçam'da Batı Raman Kampüsü Camisi'nin 6 bin kişi kapasiteli olduğunu ve önümüzdeki yıl hizmete açılacağını bildirdi.