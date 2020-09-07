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Batman'da, 2 kaymakam görevden alındı

07 Eylül 2020 14:24

Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.

Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.

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