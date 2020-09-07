Batman'da, 2 kaymakam görevden alındı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı.</p>\n<p>Sason Kaymakamı<strong> Abdullah Özadalı</strong> ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.</p>\n<p>Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/kaymakam-operasyonlari-basladi-40-kaymakam-gorevden-alindi-listede-yuzlerce-mulki-amirin-oldugu-iddia-edildi,901664" target="_blank" rel="noopener">Kaymakam operasyonu: 40 kaymakam görevden alındı; listede yüzlerce mülki amirin olduğu iddia edildi</a></strong></p>\n<p> </p>\n<p> </p>\n<p><br /><br /></p>\n</body>\n</html>