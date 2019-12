Batılılaşma meme kanserini artırıyor

Meme kanserinin gelişmiş toplumlarda, gelişmekte olan ve gelişmemiş toplumlara oranla daha fazla görüldüğü belirlendi.



Örneğin ABD’de her 8 kadından 1’i yaşamları boyunca meme kanserine yakalanma riski içindeyken, Uzakdoğu’da ve gelişen toplumlarda bu oran 20 ile 26 kadında 1.



Ancak Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Aktan, son zamanlarda Uzakdoğu ül kelerinde görülen Batılılaşmaya yönelik yaşam değişikliği ile bu oranın 15 ile 20 arasında 1 kadına indiğini söyledi. Aktan, meme kanseriyle ilgili soruları yanıtladı.



Meme kanserine neden olan faktörler nelerdir?

Meme kanseri üretken yaşta kadınlar arasında sıklıkla gö rülen bir kanser türüdür ve nadir de olsa erkeklerde de gö rülebiliyor. Günümüzde kanseri ortaya çıkartan en önemli fak törler şu şekilde sıralayabiliriz:Hastaların genetik özellikleri, hastalara ait bazı özellikler, kansere ortam hazırlayabilecek bazı riskler. Örneğin adetin erken yaşta başlaması, geç menopoz, doğum yapmamak, süt emdirmemek, aşırı kilo, aşırı alkol tü ketimi gibi nedenler meme kanserinde risk faktörü olarak nitelendirilmektedir.



Meme kanserinden nasl korunulabilir?

Her kanser türü gibi meme kanseri de sessiz ve gizli sey reder. Klasik belirtisi, memede hastanın farkettiği veya dok tor tarafından muayene sırasında saptanan kitlenin varlığıdır. Hastalığın erken tanısı derken, daha kitle ele gelmeden kanserin ortaya çıkarılmasını anlıyoruz. Modern teknolojik yöntemler sayesinde uzman doktorlar meme kanserine erken tanı koyabiliyorlar.

Bu nedenle 30 yaş sonrası kadınların her yıl en az bir kez meme muayenesi için doktora başvurmaları ve 40 yaşına ka dar her yıl ultrasonografi yaptırmaları tavsiye edilmektedir. 40 yaş sonrası ise fizik muayeneye, ultrasonografi ile birlik te mutlak olarak mamografi de tetkiklere eklenmeli. Böylece memede daha kitle oluşmadan kanseri belirleyebilecek bir takım bulgular elde edilir ve erken zamanda biyopsi veya cer rahi girişimler gündeme gelebilir.



Meme kanserini artıran etkenler var mıdr?

Meme kanserine, modern toplumlarda oldukça sık rastlanılıyor. Modern yaşam, sosyo–ekonomik ve teknolojik gelişim, meme kanseri görülme sıklığında son 10 yılda belirgin bir artış ortaya çıkartmıştır. Bu etkenler adetin erken yaşta başlaması, menopoz yaşının ileri yaşlara uzaması nedeniyle kadınların daha fazla östrojen hormonuna maruz kalmaları, meme kanseri artışını tetikleyen bir etmen olarak düşündürmekte.



Yine modern yaşamda kadınların genç yaşta anne olmaları, daha az süt emdirmeleri veya hiç doğum yapmamaları kanserin ortaya çıkışını etkileyici unsurlardır. Ortamdaki kim yasal maddeler, radyasyona maruz kalma, çevre kirliliği, bazı hormonların düzensiz kullanımı bu etkenler içerisinde sayılabilir. Dikkatsiz beslenme nedeniyle oluşan kilo artımları, aşırı alkol tüketimi, hareketsizlik ve egzersiz yapmama gibi nedenler de meme kanseri için tetikleyici nedenler arasında sayılıyor.



Korunmada değiştirilebilir ve değiştirilemez faktörler neler?

Özellikle meme kanserinde değiştirilemez risk faktörle rinin başında genetik geçiş özelliği sayılabilir. Birinci dere ce yakın kan akrabalarında meme kanseri saptanmış bir kadının meme kanseri olabilme riski, ailesinde kanser olma yanlara oranla iki ila üç kat daha fazladır. Bu oran ailesinde iki veya daha fazla kişide meme kanseri olan kadınlarda 4 ila 6 katına kadar çıkabiliyor. Erken adet görme değiştirilemez faktörler arasında sayılır.



Memede kanser öncesi oluşabilecek hücresel değişiklikler de (atipi, hiperpilazi diye nitelendirilen) değiştirilemez fak törler arasındadır. Değiştirilebilecek faktörler ise, ilk kez anne olma yaşı, an ne olmak, süt emdirmek, kilo almamak, düzenli egzersiz yap mak, bir takım ek hormonal ilaçlardan uzak kalmak sayılabilir.



Erken tanıya yardımcı etkenler neler?

Bu konuda hastalara ve doktorlara düşen görevler vardır. Hastalara düşen görevlerin başında meme sağlığına önem ver mek gelir. Ayrıca 20 yaşından itibaren her kadının kendi ken dine meme muayenesine alışması gerekmektedir. Bunun yanı sıra kadınların yıllık doktor muayenesi (özellikle meme ko nusunda deneyimli genel cerrahi uzmanı) ve radyolojik gö rüntüleme tekniklerinden (ultrasonografi ve mamografi gi bi) yararlanması gerekir. Bunun iki yararı şöylece özetlene bilir;



Oluşabilecek bazı değişimlerin erken ortaya çıkartılması ve yakın takibi olanağı sağlanır. Gelişmekte olan veya başlangıçtaki meme kanseri olgularında erken tedavi şansı doğar.



Bu nedenle daha ele gelmeyen bir meme kanserinde en iyi yardımcı tetkik, radyolojik görüntülemedir. Modern yaşamın kanseri arttırmasına rağmen, teknoloji sayesinde me me kanseri erken tanınabilir bir hastalıktır.



Meme kanseri tedavisinde son 20 yıldır gelinen nokta gerçekten çok yüz güldürücüdür. Özellikle meme koruyucu cerrahi ve sonrası kemoterapi ve radyoterapideki gelişmeler bunun en belirgin örneğidir. Ancak kadınlar asla, “nasıl olsa bu teşhis edilip, tedavi ediliyor” düşüncesi ile ihmal kar davranmamalı ve meme sağlığına ciddiyetle önem ver meli. Yıllık kontrollerin akılda tutulması ve buna uyulması halinde erken teşhisin yararının tartışılamaz olacağı unutulmamalıdır