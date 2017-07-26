Batılı erkeklerin sperm sayısı azalıyor

Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki erkeklerin sperm sayısı hızla azalıyor. 1973-2011 yılları arasında ortalama sperm sayısının yüzde 52,4 oranında azaldığı tespit edildi. Kudüs'teki İbrani Üniversitesi'nde yürütelen araştırmanın başındaki epidemiyoloji uzmanı Dr. Hagai Levine, boşalma başına düşen ortalama sperm sayısındaki azalmanın ise yüzde 59,3 oranında olduğunu belirtiyor. Dev araştırma kapsamında bu konuda yapılmış 185 çalışma değerlendirildi, toplam 43 bin erkeğin verileri incelendi. Yapılan araştırmada bilim insanları ülkeleri batılı yaşam şeklinin hakim olduğu ve olmadığı ülkeler olarak iki gruba ayırmış. Sonuçları 'Human Reproduction Update' adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre, Asya, Afrika ve Güney Amerika'daki erkeklerin sperminde ise istatistiklere yansıyacak derecede bir azalma saptanmadı.

Önemli bir gelişme ancak paniğe gerek yok

DW'ye konuşan Münster Üniversitesi Reprodüktif Tıp ve Androloji Merkezi Direktörü Profesör Stefan Schlatt, araştırmanın sonuçları incelendiğinde 1970'li yıllar ile 1990'lı yılların sonu arasında sperm sayısında sürekli ve önemli bir azalmanın görüldüğünü ancak sperm sayısının hala Dünya Sağlık Örgütü tarafından "normal" olarak kabul edilen bir seviyede seyrettiğini belirtti.

Son 10-15 yılda ise sperm sayısında belli bir istikrar gözlemlendiğini belirten Profesör Schlatt, erkeklerin doğurganlığı konusunda sperm sayısının önemli olduğunu ancak belirleyici tek faktör olmadığını hatırlatıyor. Uzman spermlerin ne kadar hareketli olduğunun veya deforme olup olmadığının da bir rol oynadığına dikkat çekiyor. Sperm sayısındaki azalmanın neden kaynaklandığı kesin olarak bilinmiyor. Birçok nedenin söz konusu olabileceğini ve bazı ilaçlardan cep telefonu kullanımına kadar geniş bir yelpaze üzerinde bu konunun incelenmesi gerektiğini belirten Profesör Schlatt, son on yıllarda batılı erkekler için bir değişimin olduğunun görmezden gelinemeyeceğini söylüyor.

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Fabian Schmidt