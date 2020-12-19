T24 yazarı Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Dünyanın Öteki Yüzü programında bu akşam, S-400 yaptırımlarının ardından Türkiye’nin dış politika tercihleri konuşulacak.

Program anonsunda konukların ana tartışma konusu, “ABD ve AB yaptırımları ve Türkiye’nin yönü: Batı’ya rest çekmek mümkün mü? Moskova, Ankara ile stratejik ittifak ister mi?” olarak duyuruldu.

Programda ayrıca İran, Suriye ve Irak başta olmak üzere Ortadoğu’daki son gelişmeler ele alınacak.

Son bölümde, birkaç söyleşi ile İstanbul ve İzmir’de yaşayan iki Rusun Türkiye serüveni aktarılacak.

Program konukları: Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Behlül Özkan, Rusya uzmanı Aydın Sezer, Yeni Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Yuriy Mavaşev, T24 yazarı Akdoğan Özkan, RUSDER Başkanı Anna Atik ve bir jimnastik şampiyonunun annesi İrina Balat.

Hakan Aksay’la Dünyanın Öteki Yüzü her cumartesi saat 21.00’de Tele1’de.