Batı, Tehlikeli Oyunlar, Joko'nun Doğum Günü; Sahne Pulchérie'de mayıs ayında neler var?

Kapılarını ilk defa 2013 yılında, Arzu Bigat Baril'in sanat yönetmenliğinde açan Sahne Pulchérie'nin mayıs ayı programı belli oldu.
"Batı" ile 5 Mayıs'ta perdelerini aralayacak olan Sahne Pulchérie, programını "Joko'nun Doğum Günü" oyunuyla noktalayacak.
Mayıs ayında Sahne Pulchérie’de yer alacak olan oyunlar şöyle:
5 Mayıs : Batı - Kirpi Tiyatro
12 Mayıs : Batı - Kirpi Tiyatro
13 Mayıs : Tehlikeli Oyunlar - Seyyar Sahne
19 Mayıs : Batı - Kirpi Tiyatro
20 Mayıs : Yılın En İyi Kadın Oyuncusu - Seyyar Sahne
27 Mayıs : Joko'nun Doğum Günü - Yolcu Tiyatro