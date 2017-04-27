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Kültür-Sanat

Batı, Tehlikeli Oyunlar, Joko'nun Doğum Günü; Sahne Pulchérie'de mayıs ayında neler var?

Gösterimler 5 Mayıs'ta başlayacak

&#39;Batı&#39; adlı oyundan...

27 Nisan 2017 18:47

Kapılarını ilk defa 2013 yılında, Arzu Bigat Baril'in sanat yönetmenliğinde açan Sahne Pulchérie'nin mayıs ayı programı belli oldu.
"Batı" ile 5 Mayıs'ta perdelerini aralayacak olan Sahne Pulchérie, programını "Joko'nun Doğum Günü" oyunuyla noktalayacak.

Mayıs ayında  Sahne Pulchérie’de yer alacak olan oyunlar şöyle:

5 Mayıs : Batı - Kirpi Tiyatro
12 Mayıs : Batı - Kirpi Tiyatro
13 Mayıs : Tehlikeli Oyunlar - Seyyar Sahne
19 Mayıs : Batı - Kirpi Tiyatro
20 Mayıs : Yılın En İyi Kadın Oyuncusu - Seyyar Sahne
27 Mayıs : Joko'nun Doğum Günü - Yolcu Tiyatro
 

ETİKETLER

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