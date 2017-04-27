Batı, Tehlikeli Oyunlar, Joko'nun Doğum Günü; Sahne Pulchérie'de mayıs ayında neler var?

Kapılarını ilk defa 2013 yılında, Arzu Bigat Baril'in sanat yönetmenliğinde açan Sahne Pulchérie'nin mayıs ayı programı belli oldu.

"Batı" ile 5 Mayıs'ta perdelerini aralayacak olan Sahne Pulchérie, programını "Joko'nun Doğum Günü" oyunuyla noktalayacak.

Mayıs ayında Sahne Pulchérie’de yer alacak olan oyunlar şöyle:

5 Mayıs : Batı - Kirpi Tiyatro

12 Mayıs : Batı - Kirpi Tiyatro

13 Mayıs : Tehlikeli Oyunlar - Seyyar Sahne

19 Mayıs : Batı - Kirpi Tiyatro

20 Mayıs : Yılın En İyi Kadın Oyuncusu - Seyyar Sahne

27 Mayıs : Joko'nun Doğum Günü - Yolcu Tiyatro

