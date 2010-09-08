Batı Nil Virüsü Türkiye'ye sıçradı

T24 - Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü enfeksiyonu vakalarına Türkiye'de de rastlanıldığını açıkladı. Batı Nil Virüsü yüzünden Yunanistan'da 18 kişi hayatını kaybetmişti.



Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, “Batı Nil Virüsü enfeksiyonu vakalarına Türkiye'de de rastlanılmıştır” denildi.



Konuyla ilgili olarak bugün Bilim Kurulu ve Bakanlık yetkililerinin katılacağı basın toplantısı yapılacak.



Manisa'da 12 Ağustos tarihinden itibaren ateş, trombositopeni (kan pıhtılaşmasında görevli hücrelerin azalması), bilinç değişikliği ve döküntü şikayetiyle başvuran 16 hastadan 6'sı hayatını kaybetmiş bunun üzerine Batı Nil Virüsü paniği başlamıştı.







Yunanistan'da 18 can aldı

Yunanistan'da geçen ay ortaya çıkan Batı Nil virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 18'e ulaştığı bildirildi.



Yerel basında yer alan haberlerde, Batı Nil Virüsünün bulaştığı tespit edilenlerin sayısının 177 olduğu, hastanelerde 9 hastanın yoğun bakım ünitelerinde tutulduğu açıklandı. Özellikle Yunanistan'ın kuzeyinde görülen vakalarda hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü 70 yaş üstü hastalar oluşturuyor.



Yaygın olarak ateş, baş ve kas ağrıları, iştah kaybı, bulantı, kusma, ishal, ciltte kızarıklık, lenf bezlerinin şişmesi gibi belirtiler gösteren Batı Nil virüsü, sivrisinekler aracılığıyla memelilere bulaşıyor. Kan yoluyla, organ ve doku nakliyle de bulaşan virüs, normal koşullarda kendini göstermiyor ve çoğu zaman farkına varılmadan atlatılıyor.



Yaşlılar, çocuklar, hamileler ve AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıf olanlarda beyin iltihaplanmasına ya da beyni ve omuriliği çevreleyen zarlarda iltihaplanmaya yol açabiliyor.







Batı Nil virüsü

Batı Nil Virüsü, genellikle kuşlarda görülüyor. Ancak insanları, atları, köpekleri, kedileri, maymunları ve evcil tavşanları da etkilediği biliniyor.



Birçok ülkede bu virüsten kaynaklanan hastalık ya da ölümlerin verileri tutulmuyor. Ancak ABD, bu verileri koruyor. 2009 yılında ABD'de 663 kişide bu virüstün görülürken, tanı konulamayan 302 kişinin de hastalık belirtileri gösterdiği belirtiliyor.



Virüsün görüldüğü 663 kişinin 30'u hayatını kaybetti. Bir diğer deyişle 2009 yılında ABD'de Batı Nil Virüsü'nden ölüm oranı yüzde 4.5 oldu. Virüs, enfekte olmuş bir sineğin ısırmasıyla bulaşıyor.



Kesin bir bulgu olmamakla birlikte gösterdiği semptomlar nedeniyle Büyük İskender'in olası ölüm sebepleri arasında gösteriliyor. Virüs, ilk defa 1937 yılında Batı Nil bölgesinde bulunan Uganda'da 37 yaşındaki hata bir kadının vücudundan çıkarıldığı için Batı Nil Virüsü olarak isimlendiriliyor.





