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Çevre

'Batı Antarktika'da buzulların erimesini hiçbir şey engelleyemez'

NASA'da yapılan araştırmaya göre, Batı Antarktika'da eriyen buzulların gerçekten yok olması halinde, küresel deniz seviyesinin kabaca 1 metre 20 santimetre yükseleceği iddia edildi

13 Mayıs 2014 18:03

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) yaptığı araştırma çerçevesinde 40 yıl boyunca Amundsen Körfezi'nde altı büyük buzul akıntısı üzerinde yapılan gözlemler incelendi ve şu anda hiçbir şeyin buzulların erimesini durduramayacağı sonucuna varıldı. Bilim adamları, buzulların gerçekten yok olması halinde, küresel deniz seviyesinin kabaca 1 metre 20 santimetre yükseleceği görüşünü savundu. 

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Profesör Eric Rignot'nun verdiği bilgiye göre, ılık okyanus suyu buzulların ön cephelerini durmaksızın aşındırıyor ve bölgede deniz yatağının geometrisi, erozyonun şu anda kontrolden çıkmış bir süreç içinde olduğunu gösteriyor.

 

Deniz 1 metre 20 santimetre yükselecek

 

Rignot, çekilmenin dünya çapında deniz seviyesinin yükselmesine büyük katkısı olacağını, deniz seviyesini 1 metre 20 santimetre kadar yükselteceğini, aynı zamanda Batı Antarktika Buz Tabakası'nın bitişik bölümlerine etki ederek, deniz seviyesindeki bu yükselişi üç katına çıkarabileceğini belirtti.

 

 

Eric Rignot, bölgedeki buzulların arkasında bariyer görevi görecek ve çekilmeyi engelleyecek büyük bir tepenin var olmadığına dair yeni bir kanıt sunduklarını ifade ederek, "Bu nedenle bu bölümde buzulların kaybolmasının durdurulamaz olduğu sonucuna vardık" dedi.

NASA'nın kriyosfer programı uzmanlarından Tom Wagner da "Söz konusu altı buzul için eşiğin geçildiği açık" derken, sonuçların bilgisayar simülasyonlarına ya da sayısal modellere değil gözlemlerin yorumlanmasına dayandığına dikkati çekti. Amundsen Körfezi, dünyanın en büyük ve en hızlı hareket eden bazı buzullarına sahip. 

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