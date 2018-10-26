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Politika

Başsavcılık, Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan'dan 18 şüphelinin iadesini istedi 

ANKARA (DHA) - ADALET Bakanlığı tarafından Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanununun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen

26 Ekim 2018 21:59

ANKARA (DHA) - ADALET Bakanlığı tarafından Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin yapılan açıklamada, \"Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanununun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen \'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek kasten öldürme\' suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin  yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığından ülkemize iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek Bakanlığımıza göndermiştir\" denildi. 

Adalet Bakanlığı tarafından Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanununun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen \'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek kasten öldürme\' suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin  yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığından ülkemize iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek Bakanlığımıza göndermiştir. 26 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen ve Bakanlığımıza gelen Savcılık talepnamesi, aynı gün, ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dış İşleri Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir.\" 

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