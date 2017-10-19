Başsavcılık, HDP ve Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki suç duyurusunu reddetti (2)

HDP: BU HUKUK GARABETİ KABUL EDİLEMEZ

HDP Merkez Yürütme Kurulu\'nca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve partisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında \'hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşşebüs\' iddiasıyla yaptığı suç duyurusunu işleme koymama kararı eleştirildi. HDP\'den yapılan açıklamada, \"Bu hukuk garabeti kabul edilemez ve hiçbir demokratik meşruiyete sahip değildir\" denildi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu\'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

\"Diğer partilerin genel başkanları rahatlıkla soruşturulup, hatta partimizin Eş Genel Başkanlarında olduğu gibi hukuksuzca, siyasi ahlak, uluslararası sözleşme ve anlaşmalar yok sayılarak tutuklanırken, iktidar partisi Genel Başkanı\'nın ömür boyu hiçbir suçtan sorumlu tutulamayacağının belirtilmesi hiçbir akla, hukuka ve uluslararası norma sığmaz. Erdoğan\'ın en büyük korkusu yargılanmaktır. Bu nedenle iktidarını kaybetmemek ve yargı karşısına çıkmamak için ülkeyi içeride ve dışarıda savaş ve çatışma bataklığına sürüklemekte, toplumda büyük bir kutuplaşma ve gerginlik yaratmakta kararlıdır. Sınırsız yetkilere sahip olan ve istediği gibi konuşabilen, hakaret eden, mesnetsiz suçlamalarda bulunabilen, yargı karşısında ömür boyu dokunulmazlığa sahip olan bir kişiye karşı hangi parti veya hangi siyasi lider demokratik ve eşit koşullarda seçim kampanyası yürütebilecektir? Bu nedenle Türkiye\'de zaten çok sınırlı bir şekilde var olan seçim adaleti AKP Genel Başkanı\'nın baskıcı, otoriter ve keyfi, hiçbir demokratik norm ve ilkeye sığmayan uygulamaları ve konuşmaları nedeniyle tümden ortadan kalkmıştır. Bu durum ortadayken, bir yandan Cumhurbaşkanı\'na hakaret gerekçesiyle hazırlanan fezlekeler nedeniyle Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimizin yargılanması devam etmekte, bir yandan da savcılıklar tarafından yeni fezlekeler jet hızıyla hazırlanarak Meclis\'e gönderilmektedir. Bu hukuk garabeti kabul edilemez ve hiçbir demokratik meşruiyete sahip değildir.\"