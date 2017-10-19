Başsavcılık, HDP ve Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki suç duyurusunu reddetti

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile partisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında \'hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşşebüs\' iddiasıyla yaptığı suç duyurusunu işleme koymama kararı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında, Almanya\'da düzenlenen \'G20 Liderler Zirvesi\'nin kapanış oturumu öncesinde yaptığı basın toplantısında, bir gazetecinin sorusu üzerine Demirtaş için \'Teröristleri cezaevlerinden bırakma yetkisi bizim değildir. Söylediğiniz kişi bir teröristtir\' demişti. Bu açıklama üzerine HDP ve partinin Eş Genel Başkanı Demirtaş, avukatları aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \'hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs\' suçu işlediğini belirterek, Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında soruşturma açılıp açılmayacağıyla ilgili kararını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yapılan suç duyurusunun, işleme konulmayacağının belirtildiği başsavcılık açıklaması, şöyle:

\"Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında isnat edilen suçlamaların görevi sırasında ve Cumhurbaşkanlığı görevine ilişkin bulunduğu, Cumhurbaşkanlığı görevinin Anayasanın 103. TBMM içtüzüğünün 122. Maddeleri ve Yargıtay içtihadı doktrin ve görüşler gereğince and içme ile başlayacağı, Recep Tayyip Erdoğan\'ın Cumhurbaşkanlığı görevinin fiilen 28/08/2014 tarihinde ant içmesi ile başladığı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının sorumluluk ve sorumsuzluk hali başlıklı 105. maddesinde; \'Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır, bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz. Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır\' hükmünün mevcut olduğu, Anayasada mevcut bulunan düzenlemenin \'geçici dokunulmazlık\' niteliğinde olmadığı, maddede yazılı suç dışında Cumhurbaşkanı hakkında \'şahsi sorumsuzluk hali\' niteliğinde olduğu, Cumhurbaşkanının görev süresi sona erse dahi yukarıdaki maddede belinilen suç haricinde görev süresinde işlediği ileri sürülen fiiller hakkında soruşturma yapılmasının ve

yargılanmasının hukuken mümkün bulunmadığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızın bu sıfata sahip kişiler haklarında soruşturma ve kovuşturma yapına yetkisinin bulunmadığı anlaşıldığından şikayet edilen T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında şikayetçi vekiline ait dilekçenin yukarıda belirtilen gerekçelerle işleme konulmamasına itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.\"