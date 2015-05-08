Başsavcılık Ergenekon'da esastan bozma istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ergenekon Davası’da bozma istedi. Davanın temyiz incelemesi yapılmak üzere dün akşam saat 18.00’de yeni terör Dairesi Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Başsavcılık, dosyanın esastan bozulmasını istedi. Bu kararın ardından Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ergenekon Davası’nın temyiz incelemesini yapacak.

Ergenekon sanıkların Hayrettin Ertekin, Hürriyet'e "Eğer duruşmalı yargılama talepleri geri çekilirse çok çabuk yeniden yargılama yapılabilir ve hepimiz bu kumpastan beraat edebiliriz” dedi. Ertekin, bozma kararının ardından dosyanın İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gideceğini ve yeniden görüleceğini bildirdi.

Avcı’yı beraat ettiren daire

Balyoz cezasını onayan Yargıtay 9. Ceza’nın yerine kurulan yeni terör Dairesi olan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın “Devrimci Karargah Örgütü” davasında daha önce onanan mahkumiyet kararlarını bozmuştu. Avcı bu karar sonrası İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacak.