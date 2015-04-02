T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ergenekon sanığı Muzaffer Tekin hayatını kaybetti

Muzaffer Tekin, 10 Mart 2014’te tahliye olmuştu

02 Nisan 2015 02:45

Ergenekon davasında beş yıl hapis yatan emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Tekin, Ergenekon davasında silahlı terör örgütü yöneticisi olmak, zorla hükümeti ıskata teşebbüs, TC hükümetine karşı silahlı isyana tahrik, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri bulundurma suçlarından yargılanmıştı.

Hakkında 2 ağırlaştırılmış müebbet, 258 yıldan 524 yıla kadar hapis istenen Tekin, 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 117 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muzaffer Tekin, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının adından 10 Mart 2014’te tahliye olmuştu.

 

ETİKETLER

muzaffer tekinergenekonvefatkansertahliyehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24