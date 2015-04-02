Ergenekon sanığı Muzaffer Tekin hayatını kaybetti

Ergenekon davasında beş yıl hapis yatan emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Tekin, Ergenekon davasında silahlı terör örgütü yöneticisi olmak, zorla hükümeti ıskata teşebbüs, TC hükümetine karşı silahlı isyana tahrik, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri bulundurma suçlarından yargılanmıştı.

Hakkında 2 ağırlaştırılmış müebbet, 258 yıldan 524 yıla kadar hapis istenen Tekin, 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 117 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muzaffer Tekin, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ve Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının adından 10 Mart 2014’te tahliye olmuştu.