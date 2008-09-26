Başsavcılık, Almanya'dan dosyayı istedi

Akman görüldüğü yerde tutuklanacak

Alman hakim ve savcıdan şok açıklamalar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Almanya'daki Deniz Feneri e.V. davasına ilişkin soruşturma dosyası ile mahkeme kararının istenmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.Türkiye'deki Deniz Feneri soruşturmasını yürüten başsavcılık, Almanya'daki davanın soruşturma dosyasının ve mahkeme kararının istenmesi için dosya hazırladı.Almanca olarak hazırlanan dosya,gereğinin yapılması için Adalet Bakanlığı'na gönderildi.Adalet Bakanlığının, Alman makamlarına yapacağı başvurunun ardından, soruşturma dosyası ile mahkeme kararının gönderilmesi beklenecek.