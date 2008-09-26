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Politika

Başsavcılık, Almanya'dan dosyayı istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Almanya'daki Deniz Feneri e.V. davasına ilişkin soruşturma dosyası ile mahkeme kararının istenmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

26 Eylül 2008 03:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Almanya'daki Deniz Feneri e.V. davasına ilişkin soruşturma dosyası ile mahkeme kararının istenmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Türkiye'deki Deniz Feneri soruşturmasını yürüten başsavcılık, Almanya'daki davanın soruşturma dosyasının ve mahkeme kararının istenmesi için dosya hazırladı.

Almanca olarak hazırlanan dosya,gereğinin yapılması için Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Adalet Bakanlığının, Alman makamlarına yapacağı başvurunun ardından, soruşturma dosyası ile mahkeme kararının gönderilmesi beklenecek.

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