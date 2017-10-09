Başsavcılık açıkladı; ABD Başkonsolosluğu çalışanı ifadeye çağrıldı, eşi ve çocuğu gözaltında

ABD ile vize krizinde ikinci bir konsolosluk çalışanının ifadeye çağrıldığı iddiası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından doğrulandı. Açıklamada, “Diplomatik bağışıklığı bulunmayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.M.C. ifadesi için Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiştir” denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan Metin Topuz'un 'FETÖ' soruşturması kapsamında geçen hafta tutuklanmasının ardından, konsolosluk çalışanı N.M.C’nin ifade vermek üzere savcılığa davet edildiğini açıkladı. Savcılık açıklamasında, ‘diplomatik bağışıklığı’ bulunmayan N.M.C.'nin eşi ve çocuğunun Amasya'da gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, şüpheli Metin Topuz, 25 Eylül 2017 tarihinde gözaltına alınmış olup 4 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanması talebiyle sevki sonrası mahkemenin 2017504 sayılı sorgu kararına istinaden tutuklanmıştır. Şüpheli Metin Topuz'un beyanları doğrultusunda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) örgütlenmesinde yönetici konumda olduğu tespit edilen S.C. ve K.İ.C. hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler Amasya'da yakalanarak adli işlemleri için İstanbul'a getirilmişlerdir. İsmi geçen şüphelilerin eşi ve babası konumundaki, herhangi bir diplomatik bağışıklığı bulunmayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.M.C, ifadesi için cumhuriyet başsavcılığımıza davet edilmiştir."

Ne olmuştu?

ABD, İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un ‘FETÖ’soruşturmasında ‘casusluk’ gerekçesiyle 4 Ekim’de tutuklanmasının ardından Türkiye’den vize başvurularını askıya almış, Türkiye de ABD’liler için aynı kararı uygulamaya başlamıştı.

Adalet Bakanı Gül: Gözaltı kararı yok

Metin Topuz dışında bir başka ABD elçilik görevlisinin gözaltına alınması için çalışma başlatıldığı, söz konusu kişinin elçilik binasına sığındığı iddia edilmişti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül söz konusu iddiayı yalanlayarak, "Bizim bilgimiz dahilinde olan ikinci bir tutuklama ya da gözaltı kararı bulunmuyor" ifadelerini kullanmıştı.