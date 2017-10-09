T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'den ABD'ye vize çağrısı: Karardan geri dönün

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri'ne çağrıldı

09 Ekim 2017 16:05

Türkiye ile ABD arasındaki vize krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye, ABD'ye vize kararından geri dönülmesi çağrısı yaptı.

ABD'nin Türkiye'ye vize işlemlerini durdurmasına yönelik kararın ardından Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın dün ABD Büyükelçisi John Bass ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett'in de Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi. 

Görüşmede elçilik müsteşarına, ABD'nin vize kararının orantısız olduğu ve vatandaşlara yönelik mağduriyet yarattığı; ABD'nin vize işlemlerini askıya alması kararından dönülmesi yönündeki beklentinin de iletildiği bildirildi.

ABD, büyükelçilik ve konsolosluklara giden ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamıştı. Türkiye de karara misilleme olarak ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya aldığını duyurmuştu.

 

ETİKETLER

TürkiyeABDvize kararı

İlgili Haberler

ABD ile Türkiye arasında kriz; vize başvuruları karşılıklı olarak askıya alındı!

ABD vize başvurularını askıya aldığını açıkladı; Türkiye de, misilleme kararı aldı

Adım adım Türkiye-ABD gerilimi: Koruma krizi, tutuklamalar, takas önerisi, vize restleşmesi

YPG'ye silah yardımının tetiklediği gerilim, 15 Temmuz'un ardından artarak devam etti

Times: Vize krizi, ABD ile Türkiye arasındaki en büyük soğukluk

"İki NATO müttefiki arasında on yıllardır yaşanan en büyük soğukluk"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24