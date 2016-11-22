Başsavcı, İsmail Saymaz'ın Bylock röportajını delil kabul etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İsmail Saymaz’ın Gülen cemaati mensuplarının kullandığı öne sürülen şifreli iletişim programı ByLock’un patentini elinde bulunduran David Keynes ile yaptığı röportajı delil olarak kabul etti.

Patent sahibi David Keynes'in ifadeleriyle 10 soruda ByLock

Saymaz, darbe girişimi soruşturması suç karinesi olarak kabul edilen ByLock ile ilgili yaptığı röportaj yüzünden iktidara yakın medya tarafından ‘FETÖ’ soruşturmalarını manipüle ettiği iddiasıyla suçlanmıştı.

Bylock iddianamesinde, İsmail Saymaz'ın, David Keynes isimli şahısla ABD'de yaptığı röportajdan elde edilen bazı bilgiler de yer aldı.

Bu çerçevede, iddianamede şu ifadeler kullanıldı;

"Programın başlangıçta aslen Türk asıllı olan David Keynes tarafından oluşturulduğu, bu kişinin beyanında ABD vatandaşlığına geçtikten sonra ismini değiştirdiğini, öncesinde FEM dershanesine gidip Işık Evlerinde kaldığını, esasında Bylock'u ev arkadaşı olan "Tilki" lakaplı kişinin tasarladığını, 3 Aralık 2013 tarihinde App Store isimli medya markette programın satışı için patentini üzerine aldığını, programın Türk kullanıcılarının %90'ının FETÖ'cü olduğunu, "Tilki" lakaplı örgüt mensubunun hala Türkiye'de olduğunu beyan ettiği, yabancı ülkede kullanılan Bylock programlarının ise Türk vatandaşlarına ait olduğunu tespit edildiği…"