Başsavcı Çolakkadı o dinleme kaydı hakkında konuştu

Arzu Yıldız / Ankara

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ arasında geçtiği iddia edilen ses kaydında, “Bozdağ’ın yapacağı bir görüşmede bir savcının dosyadan geri çekilme dilekçesinin kabul edilmemesi” istediği iddia edildi. 25 Aralık yolsuzluk soruşturması hakkında yapıldığı iddia edilen görüşmede, Bozdağ’ın görüşme yapacağı kişinin de eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı olduğu öne sürüldü. T24’ün ulaştığı Çolakkadı, “O süreçte Bozdağ ile görüştünüz mü” sorusu üzerine “Aradan zaman geçti hatırlamıyorum” dedi. “O dönemde görüşmeler olduğunu söyleyen” Çolakkadı, “Şu an detay hatırlamadığını” belirtti.

Başbakan Erdoğan, dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’le yaptığı telefon görüşmesini doğruladıktan sonra yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yaptığı öne sürülen yeni bir kayıt yayımlandı. Kayda göre, “Erdoğan, Bozdağ’ın yapacağı görüşme aracılığıyla bir savcının geri çekilme dilekçesinin kabul edilmemesini istiyor.” Youtube’da “Baş Çalan” adlı hesaptan dolaşıma sokulan kaydın görsellerinde “Bozdağ’ın görüşeceği kişinin eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı olduğu ve geri çekilme talebinde bulunan savcının da 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasına yeni atanan savcılardan İdris Kurt olduğu” iddia edildi.

Ses kaydında yer alan iddialarla ilgili T24'e konuşan Turan Çolakkadı şunları söyledi:

"Ben kaydı dinlemedim. Bu süreçte o kadar çok ses kayıtları çıkıyor ki takip etmek mümkün değil. İnanın artık haber bile takip etmiyorum. Etmek de istemiyorum."



Çolakkadı, T24'ün "O süreçte Bozdağ ile görüştünüz mü, sizden savcı İdris Kurt'un geri çekilme talebini reddetmenizi istedi mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Aradan zaman geçti, hatırlamıyorum. O dönemde görüşmeler oldu ancak şu an detay hatırlamıyorum."

Çolakkadı 26 Aralık'taki açıklamasında ne demişti?

Çolakkadı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden alınmadan önce 26 Aralık'ta Muammer Akkaş'ı eleştiren bir basın açıklaması yapmış ve gazetecilerin sorusu üzerine Adalet Bakanı ile görüştüğü iddialarını yanıtlamıştı. Çolakkadı konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim lojmanım 105 haneli bir apartman. Girişinde 24 saat özel güvenlik var, kapıları otomatik şifreli. 'Bakan geldi bu evde görüştüler' deniyor. Bahçeşehir'de görüştüğümüz nereden çıkmış. Biz bakanla görüşebiliriz de bunda bir şey yok. Biz bakanla yıllardır 100 kere görüşmüşüzdür. Bu Vali ile İçişleri Bakanının görüşmesi gibi bir şey."

Çolakkadı'nın basın açıklaması yaptığı 26 Aralık 2013 tarihinden bir gün önce kabine değişikliği yapılmış ve Adalet Bakanlığı'na Sadullah Ergin yerine Bekir Bozdağ atanmıştı.