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Özel Dosya

Başbakan'dan Bozdağ'a: O savcının geri çekilme dilekçesi kabul edilmesin!

Başbakan Erdoğan'ın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a bir savcının dosyadan çekilme dilekçesinin kabul edilmemesi yönünde direktif verdiği öne sürülen bir ses kaydı yayımlandı

06 Mart 2014 13:51

Başbakan Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ arasında geçtiği iddia edilen bir ses kaydı yayımlandı. Kayda göre, “Erdoğan, ismini vermediği bir savcının dosyadan çekilme dilekçesinin kabul edilmemesini istiyor.” 

Başbakan Erdoğan’ın, dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’le Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan aleyhine açılan bir dava hakkında yaptığı bir telefon görüşmesi 3 Mart 2014’te yayımlanmış ve Başbakan, “yargıya müdahale” olarak değerlendirilen bu görüşmeyi dün (5 Mart 2014) yaptığı bir mitingde doğrulamıştı. Doğrulamanın yapıldığı gün Başbakan Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile arasında geçtiği öne sürülen yeni bir kayıt yayımlandı. 

Youtube’da, Başbakan’a ait olduğu öne sürülen diğer ses kayıtlarını yayımlayan “Baş Çalan” adlı hesaptan dolaşıma sokulan yeni kayıtta yer alan görsellerde, görüşmenin “25 Aralık yolsuzluk soruşturmasına dair olduğu ve geri çekilme dilekçesinin kabul edilmemesi istenen savcının İdris Kurt olduğu” iddia edildi. Ancak Cumhuriyet ve Sözcü gibi çeşitli mecralarda haberleştirilen ses kaydında bu bilgileri teyit eden ifadeler yer almadı.   

Bekir Bozdağ olduğu iddia edilen tarafın sesinin duyulmadığı kayda göre, Başbakan “4 kişi vardı ya yeni atananlar, onların içerisinden çekilen diyorum, bir tanesi çekilmiş veya bir dilekçe vermiş dilekçeyle alakalı, ondan haberin oldu mu” diye soruyor.

Kayıtta, isim vermeden Bozdağ’ın yapacağı bir görüşmeden bahsediliyor. Kaydı yayımlayan “Baş Çalan” adlı hesabın Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı olduğunu iddia ettiği kişi hakkında Erdoğan, “Yani şimdi görüşme yapacan ya şimdi yani onu kabul etmezse isabetli olur, kendisiyle galiba bir görüşme yapıldı, orda farklı bir şey var, onu yarın sabah seninle görüşürüz” ifadesini kullanıyor.

Kaydın sonunda Erdoğan, “Kendisi kabul etmezse isabetli olur, zaten kendisi de geri alabilir” diyor.

 

25 Aralık dosyasına bakan savcılar kimlerdi? 

 

Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da şüpheliler arasında bulunduğu 25 Aralık yolsuzluk soruşturması Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle yetkili Savcı Muammer Akkaş'tan 26 Aralık'ta alınmıştı. Akkaş yerine soruşturmaya Başsavcıvekili Oktay Erdoğan ile birlikte cumhuriyet savcıları İsmail Uçar, İrfan Fidan ve Fuzuli Aydoğdu'nun bakacağı haberlere yansırken ilgili soruşturmaya bakmakla görevlendirilen dört savcıdan biri olduğu iddia edilen İdris Kurt'un dosyaya bakmayı kabul etmediği ileri sürülmüştü.

27 Aralık'ta yayımlanan ilgili haberlerde, dosyayı inceleyen Kurt'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek soruşturmada görev almayı istemediği öne sürülmüştü. 

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