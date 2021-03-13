Başrolünde Okan Bayülgen’in olduğu "Göz Açıp Kapayıncaya Kadar", YouTube'da gösterimde

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Kahve tutkunu bir adamın kahvenin gerçek hikâyesini öğrenme arayışının anlatıldığı yarı belgesel film türünde çekilen ‘Göz Açıp Kapayıncaya Kadar’ın senaryosu, Okan Bayülgen ve Selin Atasoy tarafından kaleme alındı.

Başrolünde Okan Bayülgen’in olduğu film, iyi kahvenin nasıl yapılacağından, en güzel haliyle nerede içileceğine, müzik, tarih ve edebiyat dünyasında nasıl bir yer edindiğinen, Türkiye’de kahve üretimine kadar pek çok konuyu alanında uzman kişilerin bakış açısıyla yansıtıyor.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Ümit, tarihçi ve akademisyen Emrah Safa Gürkan, parfümör ve koku uzmanı Vedat Ozan, müzisyen Tuncer Tunceli, yemek yazarı Sahrap Soysal ve yiyecek-içecek iletişim danışmanı Osman Serim gibi alanında profesyonel isimlerin anlatımıyla kahvenin hikayesine yeni bir pencere açıyor.

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