Başrolünde kadın olan filmler gişede daha çok kazandı

Creative Artists Agency ve shift7’ın ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırmaya göre 2014’ten 2017’ye kadınların başrolünü oynadığı filmler, erkek başrolleri olan filmlerden daha çok kazandı.

ABD filmlerini inceleyen araştırmaya 10 milyon ABD dolarından düşük bütçeli filmler de bütçesi 100 milyon doları aşan filmler de dahil edildi.

105’i kadın, 245’i erkek başrol içeren 350 filmin incelendiği araştırmada tüm bütçe kategorilerinde başrol oyuncuları kadınlar olan filmler daha başarılı oldu.

Bechdel testini geçen filmler daha başarılı

Bianet'te yer alan habere göre, Bechdel testini geçen filmlerin başarısı testi geçmeyenlerinkini aştı. Bir filmin Bechdel testini geçmesi filmde en az iki kadın karakter olduğu ve bu kadınların birbirleri ile bir erkek dışında herhangi bir konuda konuştuğu anlamına geliyor.

Kadın karakterlerin bir erkek karakter ile ilişkisine indirgenmediği kadın temsilini ölçmek için kullanılıyor. Araştırma Time’s Up girişiminden bir grupla birlikte yapıldı ve sinemada kadın temsilini iyileştirmeyi amaçlıyor.

ABD’de en çok kazanan 5 film

Star Wars: The Last Jedi: 533.1 milyon dolar

Beauty and the Beast: 504 milyon dolar

Wonder Woman: 412.6 milyon dolar

Guardians of the Galaxy Vol. 2: 389.8 milyon dolar

Spider-Man: Homecoming: 334.2 milyon dolar

San Diego Devlet Üniversitesi’nin araştırmasına göre 2017’nin önde gelen filmlerinin yalnızca çeyreğinde bir kadın karakter filmin tek kahramanıydı. Başrollere kadınların seçilmesi Hollywood’da hâlâ istisnai olduğu için başrollerinde kadınlar olan filmlerin kazanç sağlaması önemli bir bulgu teşkil ediyor.

CAA ve shift7’ın araştırması beyaz erkekler dışındaki oyuncuların ve stüdyo çalışanlarının Hollywood’da daha sık işe alınması için yapılan taleplerin bir parçası. Ajans 2017’de de çeşitli etnik kökenlerden gelen oyuncuların olduğu filmlerin daha başarılı olduğunu bulgulamıştı.