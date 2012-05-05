Basra Körfezi'nden taşınan çöl tozları İstanbul'u sardı

Bahar aylarında, alçak basınç ve yüksek rüzgarların etkisiyle Basra Körfezi’nden taşınan çöl tozları İstanbul’da da görüldü.

Vatan gazetesinin haberine göre, mega kentin üzerini bir sis bulutu gibi saran toz bulutları özellikle sabah ve öğle saatlerinde Boğaz’da puslu bir görünüm oluşturdu. Toz bulutlarının etkisiyle zaman zaman deniz ulaşımında aksaklıklar yaşandı. Önceki gün Güneydoğu’da görülen ve dün de İstanbul’a taşınan toz bulutları özellikle astım ve alerji hastalarını olumsuz etkiledi. Atmosferde 8-10 kilometreye kadar çıkan toz bulutları hava trafiğini de etkiliyordu. Ancak dün İstanbul’daki toz hava trafiğinde herhangi bir aksamaya yol açmadı.

Arabistan çöllerinden gelen toz bulutları hakkında bilgi veren İTÜ Meteoroloji öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen,”Havada görülen toz bulutları Arabistan çölünden gelen tozlardan oluşuyor. Bu mevsimde olur genellikle. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne gelirler. Atmosferde 8-10 kilometreye kadar yukarıya çıkarlar. O yükselikle jet rüzgarları vardır. Ayrıca sürtünme de olmaz. Rüzgarlar o yükselikte doğrusaldır. Bu nedenle toz bulutları hahatlıkla taşınır.” dedi.