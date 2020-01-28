Başörtüsünü çıkarmak isteyen kadını tehdit eden kardeşine 5 yıl hapis istemi

İstanbul'da başörtüsünü çıkarmak istediği için ablasına hakaret ve tehdit içerikli mesaj attığı öne sürülen kadın ve eşine, "tehdit" ve "cebir veya tehdit kullanarak bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, C.B. isimli kadının başörtüsünü çıkarmak istediğini söylediği iddiasıyla kız kardeşi S.K. ve S.K.'nın eşi K.K. tarafından cep telefonundan atılan mesajla tehdit ve hakaret edildiği belirtildi.

"Düşünce hürriyetinin kullanılmasını engelleme"

S.K. ve eşi K.K.'nın WhatsApp üzerinden yolladığı mesajlar ile C.B.'nin yaşam tarzına müdahale ettikleri kaydedilen iddianamede, S.K. ve K.K.'nın, "tehdit" ve "cebir veya tehdit kullanarak bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarını işledikleri belirtildi.

S.K. ve K.K.'nın atılı suçlardan 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenen iddianame, İstanbul Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşma günü verildi.