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Başörtülü öğrencilerin ODTÜ'de çıkarılmasına inceleme

ODTÜ'de başörtülü öğrencilere müdahaleye ilişkin olarak rektörlüğün inceleme başlattığı duyuruldu

06 Eylül 2013 21:02

 

ODTÜ’de başörtülü öğrencilere yönelik sözlü müdahale ve okuldan çıkmalarının istenmesine ilişkin görüntüler tepki yaratırken; bu öğrencilerin olayla ilgili suç duyurusunda bulunacakları belirtildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de tepki gösterdiği olayla ilgili ODTÜ Rektörlüğü’nün inceleme başlattığı kaydedildi.

ODTÜ Rektörlüğü olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “ÖSS sınavı ile Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarının yapıldığı 5 Eylül 2013 günü yaşanan olayla ilgili olarak medyada yer alan haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür” denilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin kılık-kıyafetleri nedeniyle üniversitede sorun yaşamaları veya eğitim-öğretim haklarının herhangi bir şekilde kısıtlanması söz konusu değildir. Nitekim, bu yıl Üniversitemize yerleştirilen yaklaşık 3.600 yeni öğrenci de 4-5 Eylül 2013 günlerinde hiçbir sorun yaşamadan kayıtlarını yaptırmışlardır. Kayıtların ikinci günü yaşanan ve medyaya ‘kayıt yaptırmak isteyen başörtülü öğrenciye müdahale’ olarak yansıyan olay, kayıtların yapıldığı binanın dışında bekleyen kişiler arasında yaşanmıştır. Konu Üniversitemizce ayrıntılı olarak incelenmektedir.

 

İlk Bülent Turan duyurdu

 

ODTÜ’nün inceleme başlattığını duyuran isim ise Ak Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan oldu. Ak Parti’li Turan, Twitter’da, “ODTÜ Rektörüyle görüştüm. Başörtülü öğrenci kaydı konusunda kesinlikle sorun olmadığını, dünkü görüntülerin münferit olduğunu ve inceleme başlattıklarını, sonuca göre (şiddet/hakaret) sebebiyet verenler hakkında yasal işlem başlatacaklarını ifade ettiler. Takip edelim” diye yazdı.

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