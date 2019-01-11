Başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Deniz Çakır ifade verdi: Suçlamaları reddettim

Başörtülü birkaç kadına bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır, başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine geldi. Burada açıklamada bulunan Çakır, "Bahsi geçen hiçbir şeyi yapmadım. Suçlamalar benim bugüne kadar duruşuma ters" dedi.

Deniz Çakır, şunları kaydetti:

"Yapılan suçlamaları kesinlikle reddettim. Ben bugüne kadar hiç kimseyi kadın, erkek, başörtülü, başörtüsüz, hayat tarzı, cinsiyeti, dini, inancı, rengi, için ayırmadım. Tam tersine birleştirmek için sosyal projelerde bulundum. Benim her zaman bu güne kadar duruşum ve yaptığım şeyler bellidir. Ayrıştırmak için değil, birleştirmek için bir sürü mücadele verdim.

Bahsi geçen hiç bir şeyi de yapmadım. Zaten ifademi de verdim. Suçlamalar benim bu güne kadar ki duruşuma ters. Bir sanatçı bir kadını başörtülü, başörtüsüz diye ayırmaz. Benim hayatımda türbanlı, başörtülü, farklı dinden, renkten, ailemden, arkadaşlarımdan, hayranlarımdan bir sürü insan var. Bu güne kadar hepsini sarıp, sarmaladım. Hepsi beni çok severler. Şu anda da yanımdalar."

Konser çıkışında AVM cafesinde oturan ismi belirtilmeyen birkaç başörtülü kadın, Deniz Çakır'ın kendilerine tartışma esnasında, "Suudi Arabistan'a gidin" şeklinde hakaret ederek, aşağılayıcı sözler sarf ettiğini iddia etmişti.

Çakır, bu suçlamaları reddetmiş, "Birbirimizin fotoğraflarını çektiğimiz sırada, bu sefer kendi fotoğraflarını çektiğimizi ima ederek bize sözlü olarak da sataştılar ve bu noktada aramızda kısa bir sözlü tartışma yaşandı. Konu uzamadi kapandı. Mekanda kameralar mevcuttur, görüntüler incelenebilir… Bu konuda hiçbir kaygı yaşamamaktayım" demişti.

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Ardından başörtülü kadınların avukatı tarafından açıklama yapılmış, Avukat M. Enes Bayraktar, müvekkillerinin Çakır tarafından bütün müşterilerin ve cafe çalışanlarının gözü önünde aşağılanarak tahkir edildiğini ileri sürmüştü.

Öte yandan yapılan açıklamada Deniz Çakır'ın algı operasyonu yaptığı belirtilerek, "Müvekkillerin Deniz Çakır tarafından başörtüleri sebebi ile maruz kaldıkları nefret söylemi tamamiyle gerçektir" ifadeleri kullanıldı.

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