İçişleri Bakanlığı'ndan başörtülü kadına taciz sorusuna yanıt

İçişleri Bakanlığı, Gezi Parkı eylemlerinde, Kabataş'ta başörtülü kadına saldırı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, bu konuda bir başvuru bulunmadığını bildirdi.

Bakanlık açıklaması, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'ın soru önergesine verilen yanıtla geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oran, Gezi Parkı olayları sırasında İstanbul Kabataş'ta başörtülü bir kadına saldırıldığı iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'na yaptığı bilgi edinme başvurusuna verilen yanıtta, konuyla ilgili emniyete herhangi bir başvuru yapılmadığının ortaya çıktığını bildirdi.

Oran, yazılı açıklamasında, konuyla ilgili 17 Haziran 2013 tarihinde İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'ne, "Bilgi Edinme" başvurusu yaptığını belirtti.

Başvurusuna, "Konu hakkında Karaköy Polis Merkezi Amirliğimiz kayıtlarında yapılan araştırmada; bahse konuyla alakalı tarafımıza herhangi bir müracaatın bulunmadığı, konunun doğrudan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettiği, soruşturma numarasının 2013/81797 olduğu, tarafımızca herhangi bir tahkikatın yürütülmediğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunarız" yanıtını aldığını ifade eden Oran, "Bu yanıt gösteriyor ki Kabataş'ta gerçekleştiği iddia edilen başörtülü bir kadına saldırı olayına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün elinde hiçbir görüntü kaydı yok. Olaya ilişkin ne bir MOBESE kaydı var, ne de emniyet birimlerine yapılan bir başvuru var" açıklamasında bulundu.

Konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve davayı da sonuna kadar izleyeceklerini vurgulayan Oran, şunları kaydetti:

"Başbakan Erdoğan kendisinde hiçbir bilgi veya belge olmadan, bu konuyu insanları rencide edecek şekilde gündeme getirdi. Bu konuyu bir istismar malzemesi olarak kullanarak, halkı kışkırtmaya çalıştı. Gezi Parkı eylemlerine birçok başörtülü arkadaşımız da katılmasına rağmen bunları görmezden geldi, insanların en hassas duygularını ve dini kullanarak toplum arasında düşmanlık üretmeye çalıştı. Halkı böyle birbirine düşürmeye çalışmak ayıptır, yeterli bilgi, belge olmadan böyle bir konuyu istismar etmek hem ahlak dışıdır hem de günahtır."

Oran, başvurusunun, "Kabataş İskelesi'nde bulunan MOBESE kameraları gün boyunca kayıt almış mıdır? Bu kamera kayıtlarında 25 yaşındaki başörtülü bir vatandaşımıza, çocuğu yanındayken saldırıldığını gösteren herhangi bir görüntü bulunmakta mıdır? Bu görüntüler ilgili adli ve idari mercilere iletilmiş midir? Saldırı kayıtlara göre ne kadar sürmüştür?" şeklinde soruları içerdiğini de bildirdi.

'Başvuran gazeteci yok'

Bu arada Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da, CHP'li Oktay Ekşi'nin soru önergesini yanıtlarken, Gezi olayları sırasında polis şiddetine maruz kaldığı ya da yaralandığı gerekçesiyle kendilerine başvuran herhangi bir gazetecinin olmadığını açıkladı.